Müzelere gece ziyaretçi akını

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla gerçekleşen "Müzeler Gecesi" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliği dolayısıyla normal kapanış saati sonrasında ücretsiz olan müzeleri çok sayıda vatandaş ziyaret etti.
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik dolayısıyla müzelerin 19.00'dan 23.00'e kadar ziyaret edildiğini söyledi.
Müzelerin gece de ziyaret edilebilmesinin farkındalık yarattığını belirten Bacıoğlu, "Bu anlamda turistlerin ilgisini de çeken bir etkinlik oldu. Özellikle de çocukların katılımında müzeler önemli bir hal almaya başladı. Edirne'deki müzeler özellikle, turistik destinasyonlar önemli bir yere geldi. Traklardan, Roma döneminden, Osmanlı'dan eserleri tarihi ve kronolojik akışına göre burada görüp daha teorik bilgileri müzelerimizde anlamlandırmak mümkün. Bu açıdan müzeler en önemli turistik destinasyonlarımızdan biri olarak gerçekten değerini koruyacak ve bizler de onları yüceltmeye devam edeceğiz." dedi.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Emel Yılmaz da etkinliğin anlamlı ve farkındalık yarattığını belirterek, "Öğrenciler olarak müzelerin gece de açık olmasına çok sevindik. Normalde karşılaşmadığımız bir şey. Geceleri müzeleri gezmek daha heyecan verici. Ücretsiz de aynı zamanda o yüzden mutlu olduk. Bu etkinliğin yılda bir kez yerine ayda bir kez yapılması isteriz." diye konuştu.
Vatandaşlardan İlker Görür de iftardan sonra "Müzeler Gecesi" etkinliği dolayısıyla ailesiyle Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti. Görür, çocukların müzelere ve tarihe ilgi gösterdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini kaydetti.
İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum