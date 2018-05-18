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Müzelere gece ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:34 | Son Güncelleme

"Müzeler Gecesi" etkinliği dolayısıyla normal kapanış saati sonrasında ücretsiz olan müzelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu: - "Bu anlamda turistlerin ilgisini de çeken bir etkinlik oldu. Özellikle de çocukların katılımında müzeler önemli bir hal almaya başladı. Edirne'deki müzeler özellikle, turistik destinasyonlar noktasında önemli bir yere geldi"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla gerçekleşen "Müzeler Gecesi" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliği dolayısıyla normal kapanış saati sonrasında ücretsiz olan müzeleri çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik dolayısıyla müzelerin 19.00'dan 23.00'e kadar ziyaret edildiğini söyledi.

Müzelerin gece de ziyaret edilebilmesinin farkındalık yarattığını belirten Bacıoğlu, "Bu anlamda turistlerin ilgisini de çeken bir etkinlik oldu. Özellikle de çocukların katılımında müzeler önemli bir hal almaya başladı. Edirne'deki müzeler özellikle, turistik destinasyonlar önemli bir yere geldi. Traklardan, Roma döneminden, Osmanlı'dan eserleri tarihi ve kronolojik akışına göre burada görüp daha teorik bilgileri müzelerimizde anlamlandırmak mümkün. Bu açıdan müzeler en önemli turistik destinasyonlarımızdan biri olarak gerçekten değerini koruyacak ve bizler de onları yüceltmeye devam edeceğiz." dedi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Emel Yılmaz da etkinliğin anlamlı ve farkındalık yarattığını belirterek, "Öğrenciler olarak müzelerin gece de açık olmasına çok sevindik. Normalde karşılaşmadığımız bir şey. Geceleri müzeleri gezmek daha heyecan verici. Ücretsiz de aynı zamanda o yüzden mutlu olduk. Bu etkinliğin yılda bir kez yerine ayda bir kez yapılması isteriz." diye konuştu.

Vatandaşlardan İlker Görür de iftardan sonra "Müzeler Gecesi" etkinliği dolayısıyla ailesiyle Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti. Görür, çocukların müzelere ve tarihe ilgi gösterdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini kaydetti.

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"Müzeler Gecesi" etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Vatandaşlar yoğun ilgi

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