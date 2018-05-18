Müzesi olmayan il kalmayacak

BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze bulunmayan Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kırıkkale, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Yalova'da müze kuracak.

Türkiye genelinde 198 müze, 125 türbe, 139 ören yeri ile birlikte denetimindeki 240 özel müzeye yönelik çalışmalar yürüten Bakanlık, müzelerin hayatın içinde, yaşayan alanlara dönüştürülmesi için de yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, müzelerin faaliyet ve etkinlikleri, halkın günlük yaşantısının bir parçası olacak şekilde planlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığıyla yaklaşık 2 yıl önce imzalanan protokol kapsamında müzeleri öğretmenler ve öğrencilerin hizmetine sunan Bakanlık, bu uygulamanın kapsamını genişletmek amacıyla gelecek dönem pedagog, müze işletmecisi, iletişim uzmanı gibi alanında uzman kişilerce farklı yaş ve meslek gruplarına yönelik eğitim programları düzenleyecek. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında müzelerin var olan faaliyetleri güncellenecek.