Müzeyyen Senar'ın 100. yaş gününe özel doodle! Müzeyyen Senar kimdir? Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı ne zaman, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Lakabı “Ayı” olan Albay Vahit, aylarca musallat olur. Her akşam çalıştığı gazinoya gelip, onu çıkışta evine bırakmaya başlamıştır. Her öğlen ve akşam telefonlar etmektedir. Darbe günleridir. Bir albayı şikayet edeceği bir makam yoktur. Onu atlatmak için Anadolu turnelerine çıkmaya, her türlü turne teklifine evet demeye başlar.

TAŞ PLAKLARI

1933 (İlk taş plağı), Ümitlerim Hep Kırıldı/Aşk ve İnkisar, Columbia

Hey Pınar Derin Pınar / Oh, Oh Ne Güzel Şey, Odeon

Dertli Yârim / Urfa'nın Çevresi, Odeon

Gül Pembe Yüzün / Güller Arasında, Odeon

Bir Gizli Sözüm Var / Leyla, Odeon

Gül Yüzünü Saklama / Seni Ben Çok Bekledim, Odeon

Bahçemde Tek Gülüm Yok / Beter Ol, Odeon

Ben Ağlarım Eller Güler / Bir Görüşte Sevdim Seni, Odeon

Ben Küskünüm Feleğe / Gönül Senindir Artık, Odeon

Benden Selam Olsun / Farfara, Odeon

Çaya İner Ağlarım / Sevdaya Koşanlar, Odeon

Bir İhtimal Daha Var / Ellere Uzaktan Bak, Odeon

Haber Gelmez / Kapıldım Gidiyorum, Odeon

Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlak / Köçekçe Şarkı Benli, Odeon

Derbeder Bir Âşıkım / Sesimde Şarkısı Aşkın, Odeon

Derdimi Kimlere Desem / Şarap Mahzende Yıllanır, Odeon (45lik Seri Nosu: 408)

1944, Doktor Her Gün Gelir Gider / Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı, Odeon

Eşimden Ayrıldım / Yorgun Bir Pınar Gibi, Odeon

Fes Başıma / Yeşil Ördek Gibi, Odeon

Fikrimin İnce Gülü / Söyleyemem Derdimi, Odeon

Garip Anam / Yaralarım Çok Derin, Odeon

Gönül Aşkınla Seni / Sevdim Pek Çok Sevdim, Odeon

Hala Acıyor / Sende Leladan Mı Öğrendin, Odeon

Haleli Gözler / Sun Da İçsin, Odeon

Hancı / Çileli Başımın, Odeon

1953, Hicran Hastasıyım / Yine O Menekşe Gözler, Odeon

Kastamonulu / Nereden Gördüm Seni, Odeon

Küp İçinde Ayranım / Avcı Vurdu Ceylanımı, Odeon

Neden Düştük Biz Bu Hale / O Yeşil Gözlerini, Odeon

O Yeşil Gözlere Leylam / Senin Olsun Mendilim, Odeon (45lik Seri Nosu: 445)

Şöyle Kuzum Hayaline / Çiçekler Arasında, Odeon

Ümitsiz Bir Bekleyiş / Açılırsın Güzelim, Odeon

Sevgilim Beni Bırakıp Kaçtı / Yoğurdum Var, Odeon

Viraneye Dönmüş / Senin Sesin Gözlerinin Rengini Unutabilsem, Odeon

Yollarına Gül Döktüm / Adın Yaşar Dillerde, Odeon

Kızım Seni Aliye Vereyim Mi / Sabahın Seherinde, Odeon

Benli / Çıkar Yücelerden, Odeon (270368)

Bivefa / Bursa Türküsü, Odeon (270369)

Alamam Doğrusu Desti Emele / Derdimi Ummana Döktüm, Odeon (270385)

Ela Gözlüm / Hoy Beni, Odeon (270386)

Gül Derler / Turnalar, Odeon (270391)

Haleli Gözler / Sun Da İçsin, Odeon (270392)

Leylâ Bir Özgecandır / Aşk Yolunda Bağrı Yanık, Odeon (270400)

Ey İpek Kanatlı / Ne Yaptım, Odeon (270401)

Ah Fadimem / Girdim Yarin Bahçesine, Odeon (270411)

Çoban Kız / Yad Eller, Odeon (270423)

Hasret Sarkisi / Mehtap, Odeon (270424)

Hayal Deryası / Kız Göğsüne Taktığın, Odeon (270434)

İki Karpuz / Sürmelimin Gözlerine, Odeon (270437)

Adın Yaşar Dillerde / Yollarına Gül Döktüm, Odeon (270448)

Kahramandır Türk Ordusu / Sinen Cennet Bağıdır, Odeon (270452)

Dudağım Dudağında / Geçti Ömrüm, Odeon (270458)

Yolculuk Var (I. Kısım) / Yolculuk Var (II. Kısım), Odeon (270462)

Bayram Gecesi / Yurt Türküsü, Odeon (270463)

Derman Kâr Eylemez / Enginde Yavaş Yavaş, Odeon (270464)

Ah Bu Yerler / Bir Zaman Dalında, Odeon (270469)

Çiya Çiya / Portakal, Odeon (270473)

Mehtap / Ne İdi Ne Oldu Halim, Odeon (270474)

Sevgilim (I. Kısım) / Sevgilim (II. Kısım), Odeon 270476

Gönül Civan İster / Yar Ayrılık Yakdı Beni, Odeon 270480

Çiçekler Arasında / Hayal, Odeon 270497

Akşam Güneşi / Körfezdeki Dalgın Suya, Odeon 270504

Bir İhtimal Daha Var / Ellere Uzaktan Bak, Odeon 270517

Gözlerin Hayran Bakarmış / Hicran Yine Hicranmı, Odeon 270518

Konyalı Kız / Püsküllü Belâ, Odeon 270525

Feraidir Kızın Adı / Hastayım Yalnızım, Odeon 270526

Gittin Bu Gidiş / Ninni, Odeon 270530

Dil Yaresi / Meftunun Oldum, Odeon 270538

Sen Bu Yaylaları / Yarin Bahçesinde, Odeon 270539

Halâ Acıyor / Sende Leylâdan Mı, Odeon 270542

Geçti Sevdalarla / Gönül Durup Dururken, Odeon 270544

Ahım Gibi Ah Var Mı / Güzel Bir Göz, Odeon 270545

Sensiz Geçen / Seyre Daldık, Odeon 270553

Değirmene Un Yolladım / İçimden Şu Zalim, Odeon 270558

Ilgıt Ilgıt Akan / Keklik, Odeon (270562)

Çatlasa Bülbül / Gelse O Şuh Meclise, Odeon (270580)

Evlerinin Önü Mersin / Kırmızı Gül, Odeon (270585)

Hicran Hastasıyım / Yine O Menekşe Gözler, Odeon (270586)

Arabaya Sen Bin / Cevrin Yetişir, Odeon (270602)

Ela Ela Dose / Lofcalı, Odeon (270609)

Demedim Hicranıma / Öyle Çektim Ki Cefa, Odeon (270616)

Gamzedeyim Deva Bulmam / Sigaramın Dumanı, Odeon (270617)

Kır Atıma Bineyim / Yalnız Kaldım Meyhanede, Odeon (270629)

Ağlamakla İnlemekle / Vurma Avcı, Odeon (270630)

Aşkın İle Gündüz / Evlerinin Önü Boyalı Direk, Odeon (270632)

Sensiz Geçen Günleri / Emeller Aldatıp, Odeon (270636)

Çubuğum Yok / Ayağına Giymiş Sedef Nalını, Odeon (270641)

Ayrılık Yaman Kelime / Aşkın Beni Durmaz Yakar, Odeon (270646)

Aman Cana / Benden Ayrılsan Da, Odeon (270647)

Gezdim Yine Dün Gece / Gel Bu Akşam Benimle, Odeon (270652)

Yine Gam Yükünün Kervanı Geldi / Geçti Ömrün Nevbaharı, Odeon (270658)

Şaştım Allah'ım Şaştım / Türlü Derde Deva, Odeon (270688)

Hasretle Yanan Kalbime / Kime Kin Ettin De, Odeon (270692)

Doktor Civanım / Ne Olursun Güzelim, Odeon (270701)

Mevlana / Ninni, Odeon (272)

Bu Mu Ki Dünya Raci / Geçti Muhabbet Demi, Odeon (274)

Farfara / Hancı, Odeon (310)

Çok Geceler Bekledim / Çileli Başımın, Odeon (318)

Senin Sesini Gözlerinin Rengini / Gönül Aşkınla, Odeon (331)

Mehtaplı Gecelerde / Rüzgâr Kırdı Dalımı, Odeon (332)

Ne Olursun Güzelim / Sarı Gülüm Var Benim, Odeon (342)

Ayrılamam / Dünyada Biricik Sevdiğim Sensin, Odeon (368)

Akşam / Leylakların Hayali, Sahibinin Sesi

Âşıkım Sana / Kaçıp Gitti, Sahibinin Sesi

Aşkınla Yanan / Gecenin Matemini, Sahibinin Sesi

Ay Öperken / Balkonda Saatlerce, Sahibinin Sesi

Ayrılık / Sahilde Sabah, Sahibinin Sesi

Batan Gün Kana Benziyor / İşte Seni Seven Benim, Sahibinin Sesi

Ben Yıllarca Yanmışım / Hicranla Harap Oldu, Sahibinin Sesi

Bir Şarkı Okumuş / Hülyaya Büründü, Sahibinin Sesi

Bir Taze Bahar / Gönülde Bir Ateş, Sahibinin Sesi

Bülbül Ne Gezersin / Rafa Fincan Koydum, Sahibinin Sesi

Çıkar Yücelerden / Leylâ, Sahibinin Sesi

Gönülde Bir Ateş / Sevdama Yakın Gel, Sahibinin Sesi

Güneş Yüzlü / Maçkalı (Bayan Şükriye İle Birlikte), Sahibinin Sesi

Gurbet Mektubu / Sürmeyi Göz Öldürür, Sahibinin Sesi

Hasta Bir Ümit İle / Seni Ölsem De Unutmam, Sahibinin Sesi

Kış Gelse De / Mehtapta Geçen, Sahibinin Sesi

Koklasam Saçlarını / Sevdama Yakın Gel, Sahibinin Sesi

Mecnun (1. Kısım) / Mecnun (2. Kısım), Sahibinin Sesi

Nazlı Kadın / Sevdamı Dilim Anlatamaz, Sahibinin Sesi

Ömrümün Neşesiz Geçti Baharı / Uludağ, Sahibinin Sesi

Ayrılık Yıldönümü / Ne Zaman Görsem Onu, Columbia Plak (17201)

Avutulan Sevda / Baygın Suların, Columbia Plak (17215)

Sarıyerli / Ümitlerim Hep Kırıldı, Columbia Plak (17218)

Bir Bakışın Beni Mest Etti / Sevdamı Dilim Anlatamaz, Columbia Plak (17225)

Aşk Kaptanı (Mahmure Şenses - Yesari Asım Türkoğlu) / Bahtiyarım Seni Bir Gün Sararsam (Müzeyyen Senar), Columbia Plak (17238)