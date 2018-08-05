KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ben müziğimizin evrensel bir müzik olduğuna inanıyorum. Türk müziğine kimse yerel, mahalli müzik deyip bir kenara koyamaz. Batı müziği, İran müziği, Çin müziği ne kadar evrenselse Türk müziği de o kadar evrenseldir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için Kırşehir'e gelen Kalın, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kalın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Neşet Ertaş'ın vefatından sonra da insanları birleştirmeye, buluşturmaya, gönüller arasında köprü kurmaya devam ettiğini söyledi.

Neşet Ertaş'ın ortaya koyduğu eserin, yüzlerce yıldır Anadolu abdal geleneğinin en mümtaz örneklerini teşkil ettiğini vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

"Temsil ettiği sözlü gelenek aynı zamanda Anadolu'nun sadece müziğini değil, coğrafyasını, mimarisini, estetik görünüşünü, insan anlayışını ve gönül coğrafyasını da temsil eden bir gelenek. Eserlerinde, sözlerinde, şarkılarında, tınılarında, bozlaklarında, yorumlarında en rafine bir şekilde imbikten süzülmüşçesine bir gönül diliyle ifade edildiğini görüyoruz. O yüzden de Anadolu insanının ve coğrafyasının da sınırlarını taşarak Avrupa'dan Balkanlara, Orta Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada kabul gördüğünü görüyoruz Neşet Usta'nın. Dolayısıyla onun eserinin hatırasının yaşatılması bu anlamda büyük önem arz ediyor."