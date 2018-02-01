Müzikholdeki tartışma sonrası kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, müşteri olarak gittiği müzikholde çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancasıyla rastgele ateş edip kaçan, bir süre sonra bu defa iş yeri çalışanlarının içinde bulunduğu otomobile de aynı şekilde ateş ederek, işletmecinin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi yaralayan Cafer Ali Karadeniz (31) jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Karadeniz tutuklandı.

Ortaca'daki bir fırında çalışan pasta ustası Cafer Ali Karadeniz, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi'ndeki bir müzikhole giderek, bir süre içki içip eğlendi. Saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, Karadeniz ile masasına davet ettiği müzikholde konsomatris olarak çalışan A.E. (45) arasında tartışma çıktı. Müzükholün işletmecisi A.A. ile garsonlar araya girerek tartışmayı yatıştırmak istedi. Olayın uzaması üzerine sinirlenen Karadeniz, belinden çıkardığı tabancasıyla rastgele ateşe edip, kaçtı. İşletmeci A.A. kolundan vurularak yaralandı. Müzikholün yaklaşık 300 metre ilerisinde bekleyen Cafer Ali Karadeniz, ilk olaydan 15 dakika sonra bu defa eğlence mekanından çıkan, tartıştığı A.E.'nin de aralarında yer aldığı işyeri çalışanlarının içinde bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Olayda otomobilde bulunan A.E. karnından yaralandı. Yaralılardan A.A., Ortaca Devlet Hastanesi'ne, A.E. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşletmeci A.A., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan A.E.'nin ise halen tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından şüpheli Karadeniz'i suç aleti tabanca ile müzikholün 500 metre ilerisindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Cafer Ali Karadeniz tutuklandı.

FOTOĞRAFLI