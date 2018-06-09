TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - İmam, papaz, haham gibi üç semavi din ve farklı kültürlerin gönül elçilerini barındıran Antakya Medeniyetler Korosu, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği konserlerle, farklılıklara rağmen barış ve huzurla bir arada yaşanabileceği mesajını veriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 54. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kentte konser veren korunun başkanı ve şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, koronun, 2007 yılında farklı din, kültür ve meslek gruplarından bir araya gelen kişilerden oluştuğunu söyledi.

Koroyla barış ve huzur içinde bir şeyler yapabileceğini dünyaya göstermeye çalıştıklarını ifade eden Özfırat, "Koro 2007 yılında Hatay Valiliği'nin bir projesi olarak kuruldu. Tek bir düşüncesi vardı, 'Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü' felsefesini dünyaya göstermek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ABD'de, Fransa ve dünyanın farklı noktalarında 400'den fazla konser verdik. Koromuz şu an 200 kişiden oluşuyor." dedi.