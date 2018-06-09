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Müzikle "barış" mesajı veriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

İmam, papaz, haham gibi üç semavi din ve farklı kültürlerin gönül elçilerini yer aldığı Antakya Medeniyetler Korosu, yurt içi ve dışında verdiği 400 konserle milyonlarca insana "birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşanabileceği" mesajını ulaştırdı - Koro Başkanı ve Şefi Yılmaz Yılmaz Özfırat: - "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ABD'de, Fransa ve dünyanın farklı noktalarında 400'den fazla konser verdik" - "Yurt dışına her gidişimizde ülkemizdeki bir takım olayların bütün ülkede oluyormuş gibi anlatıldığını gördük. Tüm bunlara inat biz 'Alevi'si, Sünni'si kardeştir, Türk'ü, Kürt'ü kardeştir, bakın bir arada yaşıyoruz, bizi lütfen bu işlere alet etmeyin' diyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - İmam, papaz, haham gibi üç semavi din ve farklı kültürlerin gönül elçilerini barındıran Antakya Medeniyetler Korosu, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği konserlerle, farklılıklara rağmen barış ve huzurla bir arada yaşanabileceği mesajını veriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 54. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kentte konser veren korunun başkanı ve şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, koronun, 2007 yılında farklı din, kültür ve meslek gruplarından bir araya gelen kişilerden oluştuğunu söyledi.

Koroyla barış ve huzur içinde bir şeyler yapabileceğini dünyaya göstermeye çalıştıklarını ifade eden Özfırat, "Koro 2007 yılında Hatay Valiliği'nin bir projesi olarak kuruldu. Tek bir düşüncesi vardı, 'Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü' felsefesini dünyaya göstermek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ABD'de, Fransa ve dünyanın farklı noktalarında 400'den fazla konser verdik. Koromuz şu an 200 kişiden oluşuyor." dedi.

- "Türkiye dünyaya medeniyeti göstermek için güzel bir örnek"

Özfırat, ister Müslüman ister Hristiyan isterse Yahudi olsun herkesin tek bir Allah'ın kulu olduğunu belirterek, "Antakya Medeniyetler Korosu ülkemizin yurt dışında yanlış tanıtılmasına karşı oluşturulmuş bir topluluktur. Yurt dışına her gidişimizde bizim ülkemizdeki bir takım olayların bütün ülkede oluyormuş gibi anlatıldığını gördük. Tüm bunlara inat biz 'Alevi'si, Sünni'si kardeştir, Türk'ü, Kürt'ü kardeştir bakın bir arada yaşıyoruz, bizi lütfen bu işlere alet etmeyin' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bütün dünyaya medeniyeti göstermek için gerçekten güzel bir örnektir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'yi çok yanlış tanımışız diyorlar"

Özellikle yurt dışında verdikleri konserlerden sonra insanların kendilerine "Türkiye'yi çok yanlış tanımışız" dediğini aktaran Özfırat, şunları kaydetti:

"Osmanlı'daki taba kültüründe olduğu gibi herkesi kucaklayıp, 'ülkemizdeki nüfusun yüzde 98'i Müslümandır ama yüzde ikilik kesim de bizim evladımızdır.' diyebilmek önemlidir. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde 'Azınlıklar size emanetimdir' demiştir. Bunu dünyaya gösteren en güzel topluluğun biz olduğumuzu düşünüyorum. Her yurt dışına çıkışımızda bizim konserlerimizden sonra 'Biz Türkiye'yi böyle bilmiyorduk' diye yaklaşıyor insanlar. Biz de diyoruz ki; 'lütfen gelin bunu yerinde görün. Burada kilise ile havra yan yanadır, cami ile kilise yan yanadır. İnsanlar burada hür ve özgür şekilde dinlerini, ibadetlerini gerçekleştirebilir.' Başta bütün devlet büyüklerime verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

Özfırat, Türkiye'yi ve ülkenin kültürünü müzikle insanlara aktarıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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Antakya Medeniyetler Korosu farklı kültürler Koro Başkanı ve Şefi Yılmaz Özfırat Üç semavi din

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