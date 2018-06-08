Müzikle geçen 47 yıl

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da müzik evi işleten Atilla Pazar (63), 47 yıldır müzikle iç içe yaşıyor. Evinin bir odasını müzik aletleriyle donatan ve işten zaman bulunca çaldığı aletlerle huzur bulduğunu belirten Pazar, "Müzik terapi oluyor, moral veriyor" dedi.
Amasya'da müzik evi işleten ve evinin bir odasını müzik aletleriyle donatan Atilla Pazar, çeşitli enstürmanlar çalıyor. Eskiden müzik aleti bulmakta zorluk çekildiğini ifade eden Pazar, "Şimdi anne- babalar bu imkanı çocuklarına çok güzel veriyor. İki çocuğuyla birlikte gelip, birine keman, birine gitar alabiliyor. Veya saz alabiliyor. Şimdi ortam daha iyi, bizim zamanımızda yokluk vardı. Enstürmanlar insanın ikiz kardeşi gibi, sen çalıyorsun o söylüyor. Müzik terapi oluyor, moral veriyor" diye konuştu.
Evinin bir odasında 85 müzik aletinin olduğunu belirten Atilla Pazar, "Müzik benim için hayatımın vazgeçilmezi. Yaklaşık 30 müzik enstrümanı çalabiliyorum. Besteler yapıyorum. Ud, keman ve cümbüş, tambur, saz gibi müzik aletleri ile zamanı geçirmeye çalışıyorum. İş yerimden arta kalan zamanlarımı enstrümanlarla donattığım evimin bir odasında müzik yaparak stres atıp terapi yapıyorum. Yorgunluğumu bu sayede atmış oluyorum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı
Pedofili kampı bulundu! Çocuklara burada cehennemi yaşattılar
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum