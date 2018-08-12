Müzikle terapi için kampta buluştular

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Kadim tedavi yöntemlerinden olan müzikle terapiyi modern bilimsel yaklaşımlarla yeniden insanlığın hizmetine sokmayı amaçlayan doktor ve müzisyenler, antik dünyada bir sağlık merkezi konumunda olan İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen bir kamp programında buluştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Asklepion Müzik Terapi Kampı, doktorlar, sağlık çalışanları, müzisyenler, müzik eğitmenleri ve bu alanda araştırma yapan akademisyenleri bir araya getirdi. Eski ve modern müzikle terapi yöntemleri, uygulama örnekleri ve eğitimlerin verildiği 3 günlük kampta sertifika alan katılımcıların batı tıbbının yanı sıra özellikle nöroloji, psikiyatri, pediatri gibi alanlarda sağlık sorunu yaşayanlara şifa vermesi hedefleniyor. - Su, insan ve enstrüman sesi GETAT Müdürü ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Üniversitesi Başhekimi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Müslümanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıtlı tarihe göre geleneksel tıbbın antik çağa dayandığını, Bergama ilçesinde de 7 bin yıllık bir geçmişinin bulunduğunu belirtti.

Modern tanı ve tedavi yöntemleri ile geleneksel tıbbı bütüncül yaklaşımla ele aldıklarını ifade eden Müslümanoğlu, geleneksel tıbbın "sosyal çevre, genetik özellikler, yeme içme alışkanları" gibi toplumsal konuları da kapsadığını kaydetti. Sağlık Bakanlığının 2014 yılında geleneksel tıbbın 15 alt branşına geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisi kapsamında yönetmelik hazırladığını, branşlar arasında su, insan, müzik aleti sesleri de içeren "müzik terapinin" bulunduğunu anlattı. Müslümanoğlu, müzik terapinin psikiyatri ve nöroloji hastalarıyla yoğun bakımdaki yenidoğanlara da uygulandığını ifade ederek, rahatlatan ve tedavi eden müzik makamlarının tedavi kapsamında kullanıldığını, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de doktorların aynı yöntemlerden sıklıkla yararlandığını hatırlattı. - Müzikle terapi polikliniği kurma hazırlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alzaymır ve MS hastalarına yönelik grup müzik terapileri düzenlediklerini, ayrıca psikiyatri servisi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Müslümanoğlu, bir müzikle terapi polikliniği kurma hazırlığı yürüttüklerini ifade etti.

"Modern tıbbın tedavi alanlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Müslümanoğlu, şunları kaydetti: "Müzik bilgisi tıp doktorunun tamamen hakim olamayacağı bir bilgi bütünlüğü. Bu işe emek vermiş sağlıkçıların, müzik öğretmenlerinin doktor gözetiminde ekip oluşturarak tedavi etmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle bir sertifika programı düzenlendi. Dünyaya örnek model olmak istiyoruz. Yurt dışına bilgi verme potansiyelimiz, bilgi birikimimiz var. Arşivimizde hangi makamın hangi hastalığa iyi geldiğine ilişkin çalışmalar var. Batı tıbbının normlarında düzenleyip bilgi dağarcığına eklemeyi hedefliyoruz." - Müzik yapan doktorlar da var Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi Sorumlu Hekimi ve Sertifika Programı Koordinatörü Dr. Kanat Tayfun ise programa doktor, sağlık alanında görev yapanlar, akademik düzeyde müzikle uğraşanların katıldığını vurguladı. Programda müzikle uğraşanların hastalıkları tanımasını sağladıklarını, doktorların da müziği hastalıkta nasıl kullanacağını öğrettiklerini aktaran Tayfun, müzik terapi alanların hem modern tıbbın sağladığı imkanlardan faydalandığını, ilaçlarını kullandığını hem de müziğin gücünden yararlandığını dile getirdi.