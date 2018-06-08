MÜZİSYEN EŞİNİ ÖLDÜREN OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

*Babasını nasıl öldürdüğünü anlattı;

*O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım sadece korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü. Korkutmak amacıyla bıçağı bir kez salladım. Ancak boynuna isabet edip koltuğa düştü. Hırıltı gibi sesler çıkardı"

*"Babamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örttüm. Sonrada bıçağı mutfakta yıkayıp yerine koydum"

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Bakırköy'de müzisyen olan babası İskender Küserman'ı çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Emir Küserman'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen Anne Nilgün Küserman olay anında uyuduğunu belirterek, sanık oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emir Küserman ve avukatı hazır bulundu. Sanık Emir Küserman'ın annesi Nilgün Küserman da duruşmaya müşteki sıfatıyla katıldı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Duruşmada savunmasını yapan Emir Küserman, evin tek çocuğu olduğunu söyleyerek, “Küçüklüğümden beri evde ailevi problemler yaşanıyordu. Babam uyuşturucu kullanıyor, bana ve anneme fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Annemle birlikte Çanakkale'ye gittik.Yaklaşık bir buçuk ay sonra iş imkanı olmadığı için İstanbul'a geri döndük. Eve döndüğümüzde babam bir daha uyuşturucu kullanmayacağı için bize söz verdi. Ancak sözünde durmayıp tekrar uyuşturucu kullanmaya devam etti. Olay günü yine annemle tartışmaya başladılar. Annemin saçını çekti ben ayrılmak için müdahale edip annemi yatak odasına götürdüm, annemi sakinleştirdim. Annem uyuduktan sonra odama geçtim. Birkaç saat sonra mutfağa geçerken babam salonda televizyon izliyordu, yüzü asıktı. Yanına gittim, amacının ne olduğunu, neden böyle yaptığını sordum. Bana 'S…. Git. Senin gibi bir oğlum yok' dedi. O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım sadece korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü. Korkutmak amacıyla bıçağı

bir kez salladım. Ancak boynuna isabet edip koltuğa düştü. Hırıltı gibi sesler çıkardı. Şoke oldum o an ne yapacağımı bilemedim.

Televizyonun sesi açık olduğu için annem olanları duymadı. Babamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca

üzerine battaniye örttüm. Sonrada bıçağı mutfakta yıkayıp yerine koydum. Sabaha kadar uyuyamadım, intihar etmeyi düşündüm. Ancak

'Annem yalnız kalır' diye vazgeçtim. Sabah annemle nüfus idaresinde işimiz vardı. Birlikte evden çıktık. Evde bir şeyimi unuttuğumu

söyleyerek geri döndüm ve ardından Osmaniye Karakolu'na giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı.