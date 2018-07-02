Müzisyen Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor'un cenazesi defnedildi.
Sanatçı Metin Kor için Mamak Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kor'un cenazesi kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığında toprağa verldi.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir yaylada kamp kuran ve daha sonra kendisinden haber alınamayan müzisyenin cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulunmuştu.
İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki sanatçı, 20 Haziran'da tatil için Kaş'ın Gömbe Yaylası'na gitmişti. İkiz Göller Bölgesi'nde çadır kuran Kor'dan bir daha haber alınamamıştı. Eşi Doğan Kor'un başvurusu üzerine arama çalışmaları başlayan ekipler, 9'uncu günün sabahında kayalık alanda Kor'un cesedini bulmuştu.
Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum