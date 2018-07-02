HABER

Müzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan kamp yapmak için Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giden ve burada kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) cenazesi memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Müzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'dan kamp yapmak için Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giden ve burada kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) cenazesi memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Antalya'nın Kaş ilçesine gitti. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller bölgesindeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri yapılan çalışmalar sonucu, 30 Haziran'da Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaşıldı.
Metin Kor'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya getirildi. Kor'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTOĞRAFLI

Müzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildiMüzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Eskişehir'deki zehirlenmeEskişehir'deki zehirlenme
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.