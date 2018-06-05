Müzisyen Onur Can Özcan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Müzisyen Özcan için ikindi vakti Pendik'teki Kurtköy Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Camide annesi Hatice Özcan, babası Metin Özcan taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Ferhat Göçer'in aralarında bulunduğu sanatçılar katıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in de çelenk gönderdiği görüldü.

Müzisyen Onur Can Özcan'ın cenazesi, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şile'de 3 Haziran'da sabah saatlerinde İmrenli Koyu'ndan denize açılan ve 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olmuş, teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onur Can Özcan'ın ise dün cesedi bulunmuştu.

