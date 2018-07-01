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Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine kamp yapmak için İstanbul'dan gelen ve kaybolduktan 7 gün sonra cesedi AKUT Fethiye Ekibi, AKUT Kaş Birimi, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin cenazesini almak için Antalya'ya geldi.

Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine kamp yapmak için İstanbul'dan gelen ve kaybolduktan 7 gün sonra cesedi AKUT Fethiye Ekibi, AKUT Kaş Birimi, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin cenazesini almak için Antalya'ya geldi. Kor'un cenazesi, yarın Ankara'da toprağa verilecek.
Kardeşi Metin Kor'un Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesini almak için bekleyen Kemal Kor'un oldukça üzgün olduğu dikkati çekti. Duygularını anlatmakta güçlük çeken Kemal Kor, “Perişan durumdayız" dedi. Kardeşiyle en son Antalya'ya gelmeden 2 gün önce görüştüğünü belirten Kemal Kor, "Yanıma uğradı, 'Ben gidiyorum' dedi. Beraber gelecektik aslında ama 1 hafta beklemedi. Benim de işlerim vardı. Ne bileyim. Kafam yerinde değil. O yüzden. Gitti işte yani yapacak bir şey yok" diye konuştu.
Yaşanan süreci herkesin bildiğini sözlerine ekleyen Kemal Kor, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Herkesin bildiği gibi çıktığı yerden düşmüş. Kaza olduğu söyleniyor. Kendisi çıkmış. Çok da yüksek bir yer. Normal bir insanın çıkamayacağı bir yer. Hatta bulunduğu bölgeden 20 metre daha yukarıya çıkmaya çalışsanız, artık dağcı ekipleri gerekir. Oradan düşmüş. Bir de çıplak ayakla çıkmış. Ayağında bir şeş yok. O enteresan. Araziyi biliyorsunuz."
Kemal Kor, kardeşinin cenazesini Ankara'ya götüreceklerini ve yarın orada toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.

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Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecekMüzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecekMüzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek

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