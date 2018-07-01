HABER

Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine kamp yapmak için İstanbul'dan gelen ve kaybolduktan 7 gün sonra cesedi AKUT Fethiye Ekibi, AKUT Kaş Birimi, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin cenazesini almak için Antalya'ya geldi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine kamp yapmak için İstanbul'dan gelen ve kaybolduktan 7 gün sonra cesedi AKUT Fethiye Ekibi, AKUT Kaş Birimi, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bulunan müzisyen Metin Kor'un (43) ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin cenazesini almak için Antalya'ya geldi. Kor'un cenazesi, yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Kardeşi Metin Kor'un Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesini almak için bekleyen Kemal Kor'un oldukça üzgün olduğu dikkati çekti. Duygularını anlatmakta güçlük çeken Kemal Kor, “Perişan durumdayız" dedi. Kardeşiyle en son Antalya'ya gelmeden 2 gün önce görüştüğünü belirten Kemal Kor, "Yanıma uğradı, 'Ben gidiyorum' dedi. Beraber gelecektik aslında ama 1 hafta beklemedi. Benim de işlerim vardı. Ne bileyim. Kafam yerinde değil. O yüzden. Gitti işte yani yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Yaşanan süreci herkesin bildiğini sözlerine ekleyen Kemal Kor, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkesin bildiği gibi çıktığı yerden düşmüş. Kaza olduğu söyleniyor. Kendisi çıkmış. Çok da yüksek bir yer. Normal bir insanın çıkamayacağı bir yer. Hatta bulunduğu bölgeden 20 metre daha yukarıya çıkmaya çalışsanız, artık dağcı ekipleri gerekir. Oradan düşmüş. Bir de çıplak ayakla çıkmış. Ayağında bir şeş yok. O enteresan. Araziyi biliyorsunuz."

Kemal Kor, kardeşinin cenazesini Ankara'ya götüreceklerini ve yarın orada toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Foça'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandıFoça'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
KKTC Turizm Bakanı'ndan Acun Ilıcalı'ya ‘tanıtım’ plaketiKKTC Turizm Bakanı'ndan Acun Ilıcalı'ya ‘tanıtım’ plaketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.