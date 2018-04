"My School Tv" projesinin ilk toplantısı yapıldı

Tekirdağ’da "My School Tv" isimli Erasmus Plus Stratejik Ortaklıklar Projesinin 1. eğitimi yapıldı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) koordinasyonunda yürütülecek olan “My School Tv” isimli Erasmus Plus Stratejik Ortaklıklar Projesinin ilk toplantısı yapıldı. Bulgaristan, Romanya ve İspanya’dan gelen katılımcılar, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ersan Ulusan ile bir araya gelerek tanışma ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Katılımcılar, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğündeki okul televizyonunun işleyişi ve uygulamaları hakkında eğitim aldı.