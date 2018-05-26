Myanmar Maliye Bakanı istifa etti

YANGON (AA) – Myanmar Maliye Bakanı Kyaw Win'in istifa ettiği bildirildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Kyaw Win'in "İstifa etmesine izin verildi." ifadesini kullanıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü U Han Nyunt, AA muhabirine, Kyaw Win ve oğlu hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kyaw Win'in hakkındaki iddialarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığı belirtildi.

