Myanmar Maliye Bakanı istifa etti

YANGON (AA) – Myanmar Maliye Bakanı Kyaw Win'in istifa ettiği bildirildi.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Kyaw Win'in "İstifa etmesine izin verildi." ifadesini kullanıldı.
Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü U Han Nyunt, AA muhabirine, Kyaw Win ve oğlu hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Kyaw Win'in hakkındaki iddialarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığı belirtildi.
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