HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Myanmar Maliye Bakanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 10:45 | Son Güncelleme

Myanmar Maliye Bakanı istifa etti

YANGON (AA) – Myanmar Maliye Bakanı Kyaw Win'in istifa ettiği bildirildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Kyaw Win'in "İstifa etmesine izin verildi." ifadesini kullanıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü U Han Nyunt, AA muhabirine, Kyaw Win ve oğlu hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kyaw Win'in hakkındaki iddialarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığı belirtildi.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişmePolis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme
Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (2)Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istifa Maliye Bakanı Myanmar Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce reytinglerde diğer programları yine geride bıraktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

Postacı dehşeti! Kargo götürdüğü kadını taciz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.