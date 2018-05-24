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Myanmar'a Arakanlılara yönelik tecavüzler için rapor hazırlama çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:57 | Son Güncelleme

İnsan hakları örgütleri, Myanmar hükümetine Arakan'da Müslüman kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüzleri araştırmak için BM'ye istediği bilgileri sunma çağrısı yaptı - HRW ve Fortify Rights, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslüman köylülere karşı işlediği cinsel şiddeti içeren ve tanık ifadelerine dayandırdıkları ortak bir rapor hazırlayıp BM'ye sundu

İnsan hakları örgütleri, Myanmar hükümetine Arakan'da Müslüman kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüzleri araştırmak için BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) istediği bilgileri sunma çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Fortify Rights, yaptıkları ortak açıklamada, geçen yıl kasım ayında CEDAW'ın Myanmar hükümetinden, bu yıl 28 Mayıs tarihine kadar Arakan'daki kadın ve kız çocuklarının durumu hakkında bir rapor sunmasını istediği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW Kadın Hakları Acil Durum Araştırmacısı Skye Wheeler, CEDAW'ın bu tür bir raporu çok nadir durumlarda istediğini belirterek, "CEDAW'ın, Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına karşı normal prosedürleri dışında bir rapor istemesi, Myanmar ordusunun yaptığı zulmün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hükümet bu yaşananları utanmasızca inkar etmeyi bırakıp uluslararası organlarla iş birliği yapmaya başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Fortify Rights Başkanı Matthew Smith de "Myanmar güvenlik güçleri, Arakanlı Müslüman nüfusa karşı devam eden saldırılarının bir parçası olarak insanları korkutmak ve yaralamak için vahşice toplu tecavüzler yaptı. Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslüman kadınları yalancılıkla suçlaması açılan yaraları derinleştiriyor." yorumunda bulundu.

Myanmar'ın, Arakan'a yardım ve BM heyetinin girmesine izin verilmesi çağrılarını sürekli görmezden geldiğini kaydeden Smith, "CEDAW'ın rapor isteği önemli bir adımdı ama şimdi BM, kadın ve kız çocuklarına zulmü durdurması için hükümete baskıyı artırmalı." görüşünü paylaştı.

- Arakanlı Müslümanların yaşadıkları dehşet raporlaştırıldı

Ayrıca iki örgütün, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslüman köylülere karşı işlediği cinsel şiddeti içeren ve tanık ifadelerine dayandırdıkları ortak bir rapor hazırladıkları ve raporun BM'ye sunulduğu kaydedildi.

Hazırlanan ortak raporda, Myanmar'da uğradıkları zulümlerden kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan ve aralarında ağustos-eylül 2017'de ordunun tecavüzüne uğrayan 37 kadının da bulunduğu yüzlerce Arakanlı Müslümanla yapılan röportajlar sonucu ortaya çıkan sonuçlar gözler önüne seriliyor.

Arakanlı Müslümanlar, raporda kadınlar ve kız çocuklarına gruplar halinde toplu tecavüz edildiği, bu insanların dövüldüğü, tekmelendiği ve başka fiziksel şiddet çeşitlerine maruz kaldığını anlattığının aktarıldığı raporda, yaşlıların ya da çocukların öldürüldüğü, bebeklerin ateşe atıldığı bilgileri de yer alıyor.

Rapor için röportaj yapılan 33 yaşındaki Arakanlı Müslüman bir kadın yaşadığı dehşeti, "6 adam beni zaptetti ve 5 kişi tecavüz etti. Askerler en başta erkek kardeşimi öldürdü. Askerler yan tarafıma bir bıçak sapladı ve tecavüz ederlerken bıçak orada kaldı. Kımıldamaya çalıştıkça yaram daha da kanıyordu." ifadeleriyle anlattı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar etnik temizlik Myanmar

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