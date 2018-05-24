Myanmar'a Arakanlılara yönelik tecavüzler için rapor hazırlama çağrısı

İnsan hakları örgütleri, Myanmar hükümetine Arakan'da Müslüman kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüzleri araştırmak için BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) istediği bilgileri sunma çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Fortify Rights, yaptıkları ortak açıklamada, geçen yıl kasım ayında CEDAW'ın Myanmar hükümetinden, bu yıl 28 Mayıs tarihine kadar Arakan'daki kadın ve kız çocuklarının durumu hakkında bir rapor sunmasını istediği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW Kadın Hakları Acil Durum Araştırmacısı Skye Wheeler, CEDAW'ın bu tür bir raporu çok nadir durumlarda istediğini belirterek, "CEDAW'ın, Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına karşı normal prosedürleri dışında bir rapor istemesi, Myanmar ordusunun yaptığı zulmün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hükümet bu yaşananları utanmasızca inkar etmeyi bırakıp uluslararası organlarla iş birliği yapmaya başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Fortify Rights Başkanı Matthew Smith de "Myanmar güvenlik güçleri, Arakanlı Müslüman nüfusa karşı devam eden saldırılarının bir parçası olarak insanları korkutmak ve yaralamak için vahşice toplu tecavüzler yaptı. Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslüman kadınları yalancılıkla suçlaması açılan yaraları derinleştiriyor." yorumunda bulundu.