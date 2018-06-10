Myanmar'da azınlıklara karşı zulüm bitmiyor

Bölgedeki çatışma sesleri ve ormanların arasından yükselen dumanların olduğu kayıtlarda, yıkılan bir evin içinde yaralı halde yatan bir genç görülüyor.

Myanmar ordusunun ateşe verdiği evlere yer verilen görüntülere, ormanlık bölgelerden ve zorlu yollardan sırtlarında yükleri ile evlerini terk etmek zorunda kalan Kaçinliler yansıdı.

Görüntülerde konuşan Kaçinli bir kadın, Myanmar ordusunun etnik temizlik uyguladığını dile getirerek, "Ordu mensupları, Kaçinli sivilleri görünce öldürüyor. Kaçinli bir kadın görünce hamile bile olsa tecavüz ediyorlar." diye konuştu.

Merkezi İngiltere'de bulunan Sky News muhabirleri, Myanmar ordusunun uzun zamandır operasyon düzenlediği ve on binlerce kişinin yerinden edildiği Kaçin eyaletine uzun uğraşlar sonucu girdi ve bölgedeki durumu görüntüledi.

Haberde, evlerini terk etmek zorunda kalan Kaçinlilerin kamplardaki hayata tutunma mücadelesine ve kamplardaki yetersizlikler de gözler önüne serildi.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) mensubu bir kişi de Myanmar ordusunun bölgedeki operasyonları için "Görüyorsunuz insanlığa karşı birçok suç işliyorlar. Birçok haksız tutuklama var. Bunlar gerçekten görevin kötüye kullanılması. İnsanları kasten evlerinden çıkarıp başka yerlere göç etmeye zorluyorlar." ifadelerini kullandı.

KIA, ülkenin kuzeyindeki Hristiyan inancına mensup etnik Kaçin halkının hakları ve özerklik için on yıllardır mücadele yürütüyor. Kaçin isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar 17 yıl süren ateşkesin ardından 2011 yılında yeniden başlamıştı. Çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazlası yerlerinden oldu.

Bölgedeki çatışmalar nisan ayında şiddetlendi ve kısa sürede binlerce kişi yerinden edildi. Myanmar yönetimi Arakan'da olduğu gibi Kaçin'e de gazetecilerin ve yardım kuruluşların girişini engelliyor.