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Myanmar'da azınlıklara karşı zulüm bitmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Myanmar'da azınlıklara yönelik etnik temizlik kampanyasının başka bir hedefi olan Hristiyan Kaçinlilerin uğradığı zulüm ve yaşam koşulları görüntülendi - Myanmar ordusunun yıllardır operasyon düzenlediği Kaçin eyaletinde on binlerce kişi yerlerinden edildi

Son dönemlerde Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleriyle uluslararası toplumun dikkatini çeken Myanmar'da etnik temizliğin başka bir hedefi haline gelen Hristiyan azınlık Kaçinlilerin yaşadıkları görüntülere yansıdı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Sky News muhabirleri, Myanmar ordusunun uzun zamandır operasyon düzenlediği ve on binlerce kişinin yerinden edildiği Kaçin eyaletine uzun uğraşlar sonucu girdi ve bölgedeki durumu görüntüledi.

Görüntülerde konuşan Kaçinli bir kadın, Myanmar ordusunun etnik temizlik uyguladığını dile getirerek, "Ordu mensupları, Kaçinli sivilleri görünce öldürüyor. Kaçinli bir kadın görünce hamile bile olsa tecavüz ediyorlar." diye konuştu.

Myanmar ordusunun ateşe verdiği evlere yer verilen görüntülere, ormanlık bölgelerden ve zorlu yollardan sırtlarında yükleri ile evlerini terk etmek zorunda kalan Kaçinliler yansıdı.

Bölgedeki çatışma sesleri ve ormanların arasından yükselen dumanların olduğu kayıtlarda, yıkılan bir evin içinde yaralı halde yatan bir genç görülüyor.

Haberde, evlerini terk etmek zorunda kalan Kaçinlilerin kamplardaki hayata tutunma mücadelesine ve kamplardaki yetersizlikler de gözler önüne serildi.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) mensubu bir kişi de Myanmar ordusunun bölgedeki operasyonları için "Görüyorsunuz insanlığa karşı birçok suç işliyorlar. Birçok haksız tutuklama var. Bunlar gerçekten görevin kötüye kullanılması. İnsanları kasten evlerinden çıkarıp başka yerlere göç etmeye zorluyorlar." ifadelerini kullandı.

KIA, ülkenin kuzeyindeki Hristiyan inancına mensup etnik Kaçin halkının hakları ve özerklik için on yıllardır mücadele yürütüyor. Kaçin isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar 17 yıl süren ateşkesin ardından 2011 yılında yeniden başlamıştı. Çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazlası yerlerinden oldu.

Bölgedeki çatışmalar nisan ayında şiddetlendi ve kısa sürede binlerce kişi yerinden edildi. Myanmar yönetimi Arakan'da olduğu gibi Kaçin'e de gazetecilerin ve yardım kuruluşların girişini engelliyor.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Myanmar

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