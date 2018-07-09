Myanmar'da gözaltına alınan Reuters muhabirleri

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında gözaltına alınan iki Reuters muhabiri Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun gözaltına alındıklarında yanlarında devlete ait resmi belgelerin nüshalarını bulundurmalarından dolayı yargılanacakları kaydedildi.

Yangon Kuzey Bölge Mahkemesinin söz konusu gazetecileri, Devlet Sırlası Yasası'nda yer alan "devlet belgelerinin açığa çıkarılması, ulusal güvenliği tehdit edebilecek gizli resmi bilgileri edinmek, toplamak, kaydını tutmak, yayımlamak veya başkasına aktarmayı" suç sayan maddeler uyarınca yargılama kararı aldığı bildirildi.

Wa Lone'nun 16 Temmuz, Kyaw Soe Oo'nun ise 17 Temmuz'da hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

Her iki gazeteci de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Gazeteciler söz konusu suçtan hüküm giymeleri halinde 14 yıla kadar hapis cezası alabilecekler.