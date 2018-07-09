HABER

Myanmar'da gözaltına alınan Reuters muhabirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Reuters muhabirleri Wa Lone ile Kyaw Soe Oo, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle yargılanacak

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında gözaltına alınan iki Reuters muhabiri Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun gözaltına alındıklarında yanlarında devlete ait resmi belgelerin nüshalarını bulundurmalarından dolayı yargılanacakları kaydedildi.

Yangon Kuzey Bölge Mahkemesinin söz konusu gazetecileri, Devlet Sırlası Yasası'nda yer alan "devlet belgelerinin açığa çıkarılması, ulusal güvenliği tehdit edebilecek gizli resmi bilgileri edinmek, toplamak, kaydını tutmak, yayımlamak veya başkasına aktarmayı" suç sayan maddeler uyarınca yargılama kararı aldığı bildirildi.

Wa Lone'nun 16 Temmuz, Kyaw Soe Oo'nun ise 17 Temmuz'da hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

Her iki gazeteci de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Gazeteciler söz konusu suçtan hüküm giymeleri halinde 14 yıla kadar hapis cezası alabilecekler.

Reuters muhabirlerinin, Arakan'daki olaylar hakkında bilgi vereceklerini söyleyen polisler tarafından tuzağa düşürüldüğü iddia edilmişti. Nisan ayında bir polis amiri mahkeme önünde gazetecilerin tuzağa düşürüldüğünü itiraf etmişti.

Ülkede daha önce de parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe, başkent Nepido'da mahkemeye çıkarılmıştı.

Ayrıca TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ruhsatsız drone bulundurmaktan ikişer ay hapse mahkum edilmişti. Ekip, daha sonra suçlamaların düşürülmesiyle serbest bırakılmıştı.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Tren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildiTren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildi
Düzce'de derede balık ölümleriDüzce'de derede balık ölümleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Sırları Yasası Myanmar Reuters muhabirleri Wa Lone

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.