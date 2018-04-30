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Myanmar'da Kaçin eyaletindeki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:19 | Son Güncelleme

Eyalet başkenti Myitkyina'da düzenlenen protestoda, çatışmalar nedeniyle bölgede mahsur kalan sivillerin kurtarılması çağrısı yapıldı

YANGON (AA) - Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi, ordu güçlerinin ayrılıkçı isyancılara karşı yürüttüğü operasyonları protesto etti.

Topluluk liderleri ve Kaçin halkını temsil eden sivil toplum örgütleri eyalet başkenti Myitkyina'da düzenledikleri protestoda, çatışmalar nedeniyle ordu tarafından abluka altına alınan bölgede mahsur kalan sivillerin kurtarılması çağrısında bulundu.

Kaçin İttifakı adlı sivil toplum örgütünün temsilcisi Gum San Nsang, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Kaçin eyaletinde silahlı çatışmaların sürdüğü 18 kasabanın 9'unda bine yakın sivil bölgede mahsur kalmış durumda. Hükümet derhal bu insanları oradan çıkarmalı. Ancak bu konuda adım atılmadığı gibi bölgeye yardım ulaştırmaya çalışmamız da engelleniyor." dedi.

Ordu güçlerini, Kaçin köylülerini çatışmalarda canlı kalkan olarak kullanmakla suçlayan Nsang, "Ordu, Hpakant kasabasındaki 160 sivilin köylerinden çıkmasına izin vermiyor. Köylüler askerler tarafından alıkonulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Bölgede kendisine Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) adını veren ayrılıkçı gerillalar ile Myanmar ordusu arasında yaşanan şiddetli çatışmalar 11 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Birleşmiş Milletler çatışmalar nedeniyle en az 4 bin sivilin yerinden edildiğini tahmin ediyor.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Hristiyan inancına mensup etnik Kaçin halkının hakları ve özerklik için on yıllardır mücadele yürütüyor. Kaçin isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar 17 yıl süren ateşkesin ardından 2011 yılında yeniden başlamıştı. Çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazlası yerlerinden oldu.

Myanmar ordusu ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman Rohingya'nın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlamıştı.

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