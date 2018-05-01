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Myanmar'da Kaçin eyaletindeki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Lee, Kaçin eyaletindeki saldırılarda en az 10 sivilin öldüğünü belirtti - Özel Raportör Lee: - "Kaçin eyaletinde son birkaç haftadır gördüklerimiz tamamen kabul edilemez ve acilen durdurulması gerekiyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar ordusunun ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde en az 10 sivilin öldürdüğünü belirterek, bölgede tırmanışa geçen şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Özel Raportörü Lee, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine gelen bilgilere göre Myanmar ordusunun, eyaletin Çin sınırında sivillerin yaşadığı bölgeye havadan, ağır silahlarla ve topçu atışıyla saldırdığını aktardı.

Saldırılarda en az 10 sivilin yaşamını yitirdiğini pek çoğunun da yaralandığını aktaran Lee, bölgedeki şiddet olaylarının artarak devam etmesinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Lee, "Kaçin eyaletinde son birkaç haftadır gördüklerimiz tümüyle kabul edilemez ve acilen durdurulması gerekiyor. Masum siviller öldürülüp yaralanırken şimdi yüzlerce aile hayatlarını kurtarmak için kaçıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçin eyaletinde ordu güçleriyle ayrılıkçı gerillalar arasındaki çatışmalardan dolayı yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup 2 bine yakın sivilin bölgede mahsur kaldığı bildirilmişti.

BM'ye göre, Kaçin eyaletinde son 3 haftada en az 5 bin sivil yerinden edildi.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Hristiyan inancına mensup etnik Kaçin halkının hakları ve özerklik için on yıllardır mücadele yürütüyor. İsyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar 17 yıl süren ateşkesin ardından 2011 yılında yeniden başlamıştı. Çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazlası yurtlarından edildi.

Myanmar ordusu ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlamıştı.

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