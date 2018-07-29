Myanmar'da muson yağmurlarında 5 kişi öldü

Myanmar'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 54 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Yerel basında yer alan habere göre, ülkede 10 gündür etkisini sürdüren ve en fazla Tayland sınırındaki Kayin eyaletini etkileyen yağışlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde 100 bin kişinin etkilendiği muson yağmurları 54 bin kişiyi yerinden etti.
Mağdurlar için 63 bölgede kamplar kurulduğu ve tahliye çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Muson yağmurlarının bu yılki bilançosunun önceki yıllardan kötü olduğu belirtildi.
Muson yağmurları bu yaz, Filipinler, Japonya ve Güneydoğu Asya'nın büyük bölümünde daha önceki yıllara göre daha etkili olmaya devam ediyor.
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