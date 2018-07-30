Myanmar'da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar dolayısıyla oluşan seller ve heyelanlar nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Açıklamada, yağışlar nedeniyle 7 eyalette 95 bin kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi.
Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada da yağışların gelecek günlerde süreceği uyarısı yapıldı.
Bölgede tahliye çalışmaları devam ederken, mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.
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