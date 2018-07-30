HABER

Myanmar'da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:53 | Son Güncelleme

7 eyalette etkili olan yağışlar nedeniyle 95 bin kişi evlerini terk etti

Myanmar'da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar dolayısıyla oluşan seller ve heyelanlar nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle 7 eyalette 95 bin kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada da yağışların gelecek günlerde süreceği uyarısı yapıldı.

Bölgede tahliye çalışmaları devam ederken, mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlikHabertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik
KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Myanmar muson yağmurları Sel ve heyelan

En Çok Okunan Haberler

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti

Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.