Myanmar'da Radio Free Asia'ya engel

BANGKOK (AA) - Asya ülkelerine yayın yapan ABD merkezli "Radio Free Asia (RFA)", Arakanlı Müslümanların etnik adı olan "Rohingya" kelimesini kullandığı gerekçesiyle Myanmar'daki yayın ortağını kaybetti.
RFA Sözcüsü Rohit Mahajan, RFA'nın bundan böyle, geçen yıl ekim ayından bu yana Myanmar'daki yerel ortağı olan "Democratic Voice of Burma (DVB)" kanalı üzerinden yayın yapamayacağını açıkladı.
Sözcü Mahajan, Myanmar hükümetinin baskıları karşısında DVB'nin, RFA'nın yayınlarını kaldırdığını söyledi.
Mahajan, RFA'nın Myanmarlı yetkililere, Arakanlı Müslümanlar için "Rohingya" dışında bir terim kullanılması yönünde yapılan baskıya boyun eğmeyeceğini belirttiğini aktardı.
RFA'nın Myanmar için programlamasının internet sitesi, Facebook, YouTube ve kısa dalga radyo üzerinden süreceğini belirten Mahajan, gazetecilerinin de ülkede çalışmaya devam edeceğini söyledi.
RFA Başkanı Libby Liu, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada RFA'nın, "etnik azınlık gruplarına karşı hakaret ifadeleri kullanılmasını yasaklayan gazetecilik etik kurallarından taviz vermeyeceğini" bildirdi.
Liu, "RFA, haberlerimizde Arakanlı Müslümanlara 'Rohingyalar' demeyi sürdürecek. Diğer terimlerin, hatta aşağılayıcı olmayanların bile kullanılması, hem haberimize hem de hedef kitlemize karşı yanlış ve samimiyetsiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
Myanmar Radyo ve Televizyonunun, özel yayıncılara 7 Mayıs tarihinde, "tartışmalı Rohingya sözcüğünün" doğrudan kullanılmasının, yayıncıların bağlı olduğu sözleşme kodlarının ihlali olduğunu belirttiği kaydedildi.
Myanmar, Kamboçya'dan sonra RFA'nın, 10 ay içinde yerel yayıncı ile erişimi kaybettiği ikinci Güneydoğu Asya ülkesi oldu.
Myanmar, ülkesindeki Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görüyor ve "Bengali" olarak tanımlıyor.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
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