Myanmar'da Radio Free Asia'ya engel

RFA'nın Myanmar için programlamasının internet sitesi, Facebook, YouTube ve kısa dalga radyo üzerinden süreceğini belirten Mahajan, gazetecilerinin de ülkede çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Mahajan, RFA'nın Myanmarlı yetkililere, Arakanlı Müslümanlar için "Rohingya" dışında bir terim kullanılması yönünde yapılan baskıya boyun eğmeyeceğini belirttiğini aktardı.

RFA Sözcüsü Rohit Mahajan, RFA'nın bundan böyle, geçen yıl ekim ayından bu yana Myanmar'daki yerel ortağı olan "Democratic Voice of Burma (DVB)" kanalı üzerinden yayın yapamayacağını açıkladı.

Liu, "RFA, haberlerimizde Arakanlı Müslümanlara 'Rohingyalar' demeyi sürdürecek. Diğer terimlerin, hatta aşağılayıcı olmayanların bile kullanılması, hem haberimize hem de hedef kitlemize karşı yanlış ve samimiyetsiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Myanmar Radyo ve Televizyonunun, özel yayıncılara 7 Mayıs tarihinde, "tartışmalı Rohingya sözcüğünün" doğrudan kullanılmasının, yayıncıların bağlı olduğu sözleşme kodlarının ihlali olduğunu belirttiği kaydedildi.

Myanmar, Kamboçya'dan sonra RFA'nın, 10 ay içinde yerel yayıncı ile erişimi kaybettiği ikinci Güneydoğu Asya ülkesi oldu.

Myanmar, ülkesindeki Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görüyor ve "Bengali" olarak tanımlıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.