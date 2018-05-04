"Myanmar'da soykırım yapıldığı konusunda bir konsensüs var"

Albar, “Myanmar yönetimi, Çin, Rusya gibi büyük güçler tarafından korunup kollandığını biliyor. Myanmar’a karşı hiçbir şey yapılmadı, bu katliamları neden durdursunlar? Myanmar rejimi, ülkeyi saf bir Budist devleti haline getirmek için ne yapmaları gerekiyorsa yapabileceklerini, bundan da hiç kimseye hesap vermek zorunda kalmadan kurtulabileceklerini düşünüyorlar.” şeklinde konuştu.

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK / AYHAN ŞİMŞEK - Eski Malezya Dışişleri Bakanı Syed Hamid Albar, büyük devletlerin, çıkarlarını korumak için Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen zulmü görmezden geldiklerini belirterek, "Burada insanlık karşıtı suçların işlendiği, etnik temizlik yapıldığı, soykırım yapıldığı konusunda bir konsensüs var." dedi.

- "Uluslararası toplum birlikte tavır almalı"

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamların yalnızca Müslümanları ilgilendirmediğini dile getiren Albar, bunun bir insanlık meselesi olduğunu, uluslararası toplumun buna karşı birlikte tavır alması gerektiğini vurguladı.

Albar, “Burada insanlık karşıtı suçların işlendiği, etnik temizlik yapıldığı, soykırım yapıldığı konusunda bir konsensüs var. Bu konuda tüm hukuki koşullar gerçekleşmiş oluyor. Ancak bizler yine de hiçbir şey yapamıyoruz.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan bir heyetin bu hafta Myanmar’a gitmesini olumlu bulduğunu ifade eden Alban, Myanmarlı yetkililer ile yapılan görüşmelerin sonucunu ise “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

Malezyalı siyasetçi, “İşlenen suçların Myanmar tarafından incelenmesine yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Ancak bu suçları işleyen zaten Myanmar. Nasıl bunları kendi kendisine soruşturabilir? Burada bağımsız bir soruşturma heyeti oluşturulmalı.” değerlendirmesinde bulundu.