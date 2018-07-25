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Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

En az 27 kişi toprak altında kaldı

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanda en az 27 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi.

"South China Morning Post" gazetesindeki habere göre, Set Mu beldesindeki bir yeşim taşı madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Bölge polisi Aung Zin Kyaw, heyelanın iki gün önce meydana geldiğini ve en az 27 kişinin toprak altında kaldığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının yağışlar neniyle aksadığını belirten Kyaw, şu ana kadar toprak altında kalanlara ulaşamadıklarını kaydetti.

Toprak altında kalan kişilerin ölmüş olmasından endişe ediliyor.

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninde 10 gün önce meydana gelen heyelanda 15 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

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heyelan Myanmar maden

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