Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanda en az 27 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi.
"South China Morning Post" gazetesindeki habere göre, Set Mu beldesindeki bir yeşim taşı madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Bölge polisi Aung Zin Kyaw, heyelanın iki gün önce meydana geldiğini ve en az 27 kişinin toprak altında kaldığını bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarının yağışlar neniyle aksadığını belirten Kyaw, şu ana kadar toprak altında kalanlara ulaşamadıklarını kaydetti.
Toprak altında kalan kişilerin ölmüş olmasından endişe ediliyor.
Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninde 10 gün önce meydana gelen heyelanda 15 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.
Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!
Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum