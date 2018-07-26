Myanmar'da yeşim taşı madenindeki heyelan

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı madeninde heyelan nedeniyle toprak altında kalan en 27 kişiden 8'inin cesedine ulaşıldı.

Myanmar ulusal basınında yer alan habere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle Set Mu beldesindeki bir yeşim taşı madeninde meydana gelen ve en az 27 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda, 8 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Üç gün önce meydana gelen heyelanda halen toprak altında olan 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir diğer yeşim taşı madeninde 11 gün önce meydana gelen heyelanda 15 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

