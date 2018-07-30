Myanmar'da yeşim taşı madenindeki heyelan

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı madeninde heyelan nedeniyle toprak altında kalan en 27 kişiden 23'ünün cesedine ulaşıldı.

Şinhua haber ajansının haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle Set Mu beldesindeki bir yeşim taşı madeninde meydana gelen ve en az 27 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda, 23 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Geçen hafta meydana gelen heyelanda hala toprak altında olan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir diğer yeşim taşı madeninde iki hafta önce meydana gelen heyelanda 15 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

