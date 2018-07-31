Myanmar'daki muson yağmurları

Myanmar'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 120 bine çıktı.
Ülke basınında yer alan habere göre, Myanmar'ın bazı bölgelerinde 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanın ardından bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 11'e çıktı.
Yağışlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 120 bin kişinin kamplara yerleştirildiği belirtildi.
Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada da yağışların gelecek günlerde süreceği uyarısında bulunuldu.
Bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.
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