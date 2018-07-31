HABER

Myanmar'daki muson yağmurları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

Yağışlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 120 bine yükseldi

Myanmar'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 120 bine çıktı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Myanmar'ın bazı bölgelerinde 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanın ardından bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 11'e çıktı.

Yağışlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 120 bin kişinin kamplara yerleştirildiği belirtildi.

Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada da yağışların gelecek günlerde süreceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)
30 milyon İstanbulkart "Türkiyekart" oluyor30 milyon İstanbulkart "Türkiyekart" oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muson Myanmar yağış

En Çok Okunan Haberler

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.