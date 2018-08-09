Myanmar'dan UCM'ye tepki

YANGON (AA) - Myanmar hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), ülkedeki 700 binden fazla Arakanlı Müslümanın güvenlik nedeniyle Bangladeş'e sığınmasına yol açan suçlarını inceleme girişimini sert bir dille eleştirdi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, Hollanda'daki mahkemenin, üye bir devlet olmaması nedeniyle Myanmar üzerinde yargılama yetkisi olmadığı belirtildi.

UCM'nin, yüz binlerce Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmasıyla ilgili soruşturma başlatmak için talepte bulunması, Myanmar hükümetinin neden resmi olarak yanıt veremeyeceğinin sebeplerinin sıralandığı açıklamada, konuyla ilgili yargı yetkisi istenmesi, "değersiz ve ciddiye alınmaması gereken" bir durum şeklinde ifade edildi.

Myanmar hükümeti, Roma Statüsüne taraf olmamalarına rağmen, UCM'yi konuyla ilgili inceleme yapmak istemesinden ötürü uluslararası hukuk normlarını ihlal etmekle suçladı.

UCM savcısı Fatou Bensouda, nisan ayında, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmasına ilişkin inceleme başlatmak için yargı yetkisi verilmesini talep etmişti.