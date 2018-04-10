HABER

Myanmarlı askerlere 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Arakanlı 10 Müslüman'ı öldüren 7 ordu mensubuna 10 yıl hapis ile cezalandırıldı

Myanmar'da, 10 Arakanlı Müslüman'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan 7 ordu mensubuna 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, 10 Arakanlı Müslüman'ın ölümüne neden olmak ile suça ortaklıktan 3 asker ile 4 personele 10 yıl hapis cezası verildiği ve bu kişilerin ordudan sınırsız uzaklaştırıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 21 askeri personel, 3 polis memuru, 13 güvenlik görevlisi, 6 memur ve 6 köylünün sorgulandığı aktarılan açıklamada, hapis cezası alan askerlerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Myanmar ordusu, geçen yıl eylül ayında Arakan bölgesinde terörist oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 Arakanlı Müslüman'ın ölümüyle ilgili bu yıl ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Myanmar arakanlı müslümanlar

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.