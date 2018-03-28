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Mykolaiv’den Nilüfer’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Ukrayna’daki kardeş şehri Mykolaiv ile bağları her geçen gün daha da güçleniyor.Nilüfer Belediyesi’nin projelerini incelemek üzere Bursa’ya gelen Mykolaiv Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Oleksandra Yefymenko ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’nde bulunan makamında ziyaret etti.

Mykolaiv’den Nilüfer’e ziyaret

Nilüfer Belediyesi’nin Ukrayna’daki kardeş şehri Mykolaiv ile bağları her geçen gün daha da güçleniyor.
Nilüfer Belediyesi’nin projelerini incelemek üzere Bursa’ya gelen Mykolaiv Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Oleksandra Yefymenko ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’nde bulunan makamında ziyaret etti. Heyete Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Yuriy Grynevetskyi ve Ukrayna Bursa Fahri Konsolosu Görkem Şahsuvar eşlik etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Dostlarımızı aramızda görmekten mutlu olduk. Uzun yıllar öncesinde başladığımız kardeşlik ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. İyi uygulamaları inceleyerek, yerinde görüp, ortak projeler üretiyoruz. Daha önce Mykolaiv Kardeşlik Parkı’nın açılışını Nilüfer’de gerçekleştirdik ve Mykolaiv’de de Nilüfer Parkı yapılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu ziyaretle birlikte kültürel ve sosyal alanda yeni projelerin ortaya çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.
“Bizi sadece deniz ayırıyor” diyen Mykolaiv Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Oleksandra Yefymenko da sıcak karşılamasından dolayı Bozbey’e teşekkür etti. Oleksandra Yefymenko, “Her geçen gün kardeşlik ilişkilerimizin biraz daha ileriye gitmesi için yeni projeler üretmeliyiz. Bunun için de Nilüfer’de uygulanan projeleri yerinde incelemek ve fikir alışverişinde bulunmak istedik” dedi.
Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Yuriy Grynevetskyi de Başkan Bozbey’e iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunduğu için teşekkür etti. Başkan Bozbey heyete çeşitli hediyeler takdim ederken, heyet de Bozbey’e yöresel ekmek ile Ukrayna’da askeri komutanlara verilen, güç ve iktidarı simgeleyen topuz hediye etti. Ukrayna’dan gelen heyet 31 Mart’a kadar Nilüfer’deki incelemelerini sürdürecek.

Mykolaiv’den Nilüfer’e ziyaret

Mykolaiv’den Nilüfer’e ziyaret

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