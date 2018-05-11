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Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi’nin her yıl düzenlediği Sene Sonu Sergi ve Müzayede etkinliği bu yıl Ataşehir Belediyesi ile ortak gerçekleşti. Mynet, 'Yılın En İyi Haber Portalı' seçildi.

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

10 Mayıs Perşembe akşamı Novada Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen gecede Resim Bölümü öğrencilerinin eserleri satılarak geliri TOÇEV’e bağışlandı. Geceye damgasını vuran “Yılın En İyileri Ödül Töreni”nde ise yıldız yağmuru vardı..

Öğrencilerin oylarıyla “Yılın En İyi Yerel Yönetimi” seçilen Ataşehir Belediyesi adına ödülü Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman aldı. Gecede ayrıca Nur Tuğba Algül, Funda Eryiğit, Celil Nalçakan, Benal Tairi, Burcu Kaya, Hakan Bilgin, Gizem Hatipoğlu, Ege, gibi ünlü isimler de hem ödül aldılar hem de TOÇEV için resim sattılar.

YILIN EN İYİ HABER PORTALI MYNET

Mynet'in “Yılın En İyi Haber Portalı” ödülü aldığı gecede konuşan Mynet İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Çomoğlu, Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi’ne teşekkürlerini sunarak sanat dolu günler diledi.

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İşte Yılın En İyileri

En İyi Yerel Yönetim: Ataşehir Belediyesi

En İyi Kadın Oyuncu: Funda Eryiğit

En İyi Erkek Oyuncu: Celil Nalçakan

En İyi Kadın Sunucu: Burcu Kaya

En İyi Erkek Sunucu: Hakan Ural

En İyi Program: Survivor Panorama

En İyi Yönetmen: Benal Tairi

En Usta Tiyatro Oyuncusu: Hakan Bilgin

90’lardan Günümüze En İyi Şarkıcı: Ege

En İyi Tiyatro Oyuncusu: Kanbolat Görkem Arslan

En İyi Haber Portalı: Mynet

En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Gizem Hatipoğlu

En İyi Blogger : Elif Şafak

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Alper Erözer

En İyi Radyo Programcısı: Mesut Süre

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Anahtar Kelimeler:
Mynet İstanbul Üniversitesi Şebnem Çomoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu üniversite yi araştırmaları lazım. böyle salak haber yapan bir yere nasıl ödül vermiş aceba...
yandas olarak evet 1numarasiniz
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