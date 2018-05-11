Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

10 Mayıs Perşembe akşamı Novada Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen gecede Resim Bölümü öğrencilerinin eserleri satılarak geliri TOÇEV’e bağışlandı. Geceye damgasını vuran “Yılın En İyileri Ödül Töreni”nde ise yıldız yağmuru vardı..
Öğrencilerin oylarıyla “Yılın En İyi Yerel Yönetimi” seçilen Ataşehir Belediyesi adına ödülü Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman aldı. Gecede ayrıca Nur Tuğba Algül, Funda Eryiğit, Celil Nalçakan, Benal Tairi, Burcu Kaya, Hakan Bilgin, Gizem Hatipoğlu, Ege, gibi ünlü isimler de hem ödül aldılar hem de TOÇEV için resim sattılar.
YILIN EN İYİ HABER PORTALI MYNET
Mynet'in “Yılın En İyi Haber Portalı” ödülü aldığı gecede konuşan Mynet İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Çomoğlu, Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi’ne teşekkürlerini sunarak sanat dolu günler diledi.
İşte Yılın En İyileri
En İyi Yerel Yönetim: Ataşehir Belediyesi
En İyi Kadın Oyuncu: Funda Eryiğit
En İyi Erkek Oyuncu: Celil Nalçakan
En İyi Kadın Sunucu: Burcu Kaya
En İyi Erkek Sunucu: Hakan Ural
En İyi Program: Survivor Panorama
En İyi Yönetmen: Benal Tairi
En Usta Tiyatro Oyuncusu: Hakan Bilgin
90’lardan Günümüze En İyi Şarkıcı: Ege
En İyi Tiyatro Oyuncusu: Kanbolat Görkem Arslan
En İyi Haber Portalı: Mynet
En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Gizem Hatipoğlu
En İyi Blogger : Elif Şafak
En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Alper Erözer
En İyi Radyo Programcısı: Mesut Süre
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