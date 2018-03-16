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MYP Lideri Yılmaz: "Afrin çok isabetli bir üs olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşarak, "Afrin çok isabetli bir üs olabilir" dedi.Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bir basın açıklaması yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Afrin şimdiye kadar alınmalıydı.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşarak, "Afrin çok isabetli bir üs olabilir" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bir basın açıklaması yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Afrin şimdiye kadar alınmalıydı. Geç kalıyoruz. Afrin de bu kadar zaman kaybetmek zayiatı artırmaktadır. Bir an önce Afrin şehir merkezi alınmalı ve orada bir ileri karakol kurulmalıdır. Suriye’de yapılacak iş çok fazladır. Afrin’de bu kadar zaman kaybı lehte bir durum değildir" şeklinde görüş bildirdi.
Afrin’den geri çekilmenin söz konusu olmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Afrin çok isabetli bir üs olabilir. Suriye de ileri operasyonlar için Afrin ideal bir üs olarak kullanılmalıdır. Bu nedenle Afrin’den geri çekilme söz konusu dahi olamaz. Avrupa’ya da dünyanın bu konuda ne dediği hiç de önemli değildir. Biz işimize bakıp Suriye de her gün daha ileri bir hedefle ilerlemeyi sürdürmeliyiz. Bu Suriye bölünecek bu konu da şüphe yok. Bölünen Suriye’den Türkiye de payına düşeni almalıdır. Yok bölünmeyecek ise yönetimde söz sahibi bir Türkiye daima var olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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