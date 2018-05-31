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n11.com’da karne heyecanı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Son ders zilinin çalmasına sayılı günler kala n11.com, yaz tatilinin tadını çıkarmaya hazırlanan çocuklara en güzel karne hediyelerini sunuyor

İSTANBUL (AA) - Son ders zilinin çalmasına sayılı günler kala n11.com, yaz tatilinin tadını çıkarmaya hazırlanan çocuklara en güzel karne hediyelerini sunuyor.

e-ticaret platformundan yapılan açıklamaya göre, tüm çocukları hayallerindeki bisiklet, kaykay, paten, akülü araba, drone, hoverboard, başucuna konulacak yeni bir ayakkabı ya da birbirinden renkli kıyafetlerle buluşturan n11.com, yüzlerce karne hediyesi alternatifi sunuyor.

Konsol oyunlarının eğlenceli dünyasında vakit geçirmeyi tercih eden, akülü araba üstünden inmeyen, basketbol oynayan, paten kayan, bisiklete binen, heyecan ve adrenalin dolu oyunların dünyasında kendini kaybeden çocuklardan, bebekleriyle çay partisi veren, stil ve tarz sahibi, kitap kurdu ya da hobilerine düşkün miniklere kadar her çocuğun hayali n11.com’da gerçek oluyor.

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