Nablus'taki gazeteciler Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinli gazeteciler, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı şehit etmesini protesto etti.

Gazeteciler Sendikası üyesi Cafer İştiyye, gösteride yaptığı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği suçlardan yargılanması için uluslararası baskı uygulanması çağrısında bulunarak bu suçların liderlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesini istedi.

İştiyye, "yaşananların tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurulmasını engellemek" için gazetecilerin hedef alındığını belirtti.

Filistinli gazeteci Yasir Murteca, dün Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.

Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.