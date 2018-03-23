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Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinden teknik gezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Un ve Unlu Mamuller Programı Öğrencileri, Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç.

Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinden teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Un ve Unlu Mamuller Programı Öğrencileri, Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, müdür yardımcıları ve öğretim elemanları ile birlikte Özmen Un ve Özmen Lidaş’a teknik gezi gerçekleştirdi.
Teknik gezi kapsamında Özmen Un ve Özmen Lidaş Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen ve çalışanlarından bilgi alan öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada görüp, okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkânı buldu. Endüstri 4.0, lisanslı depoculuk sistemi ve un üretimi hakkında öğrencileri bilgilendiren Özmen, sanayi ile üniversitenin işbirliğinin artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Katma değeri yüksek ürünler üreterek pazar problemi yaşamıyoruz ancak bu tarz ürünler üretmek nitelikli personellerle gerçekleştirilebilecek bir durum. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun sektöre nitelikli iş gücü kazandırmasında ki rolünü mutlulukla izliyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Teknik gezi sonunda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda üretimi yapılan cam işlemesi hediyeyi Erhan Özmen’e takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinden teknik gezi

Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinden teknik gezi

Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinden teknik gezi

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