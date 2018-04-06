Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

İstanbul polisinni uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti (Naji Sharifi Zindash) ile örgütün 9 üyesi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti. Tespitin ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, bu suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi. Zindaşti’nin sorgusuyla birçok karanlık olay ve cinayetin aydınlatılması bekleniyor.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre Zindaşti’nin sorgulanacağı olayların başında uyuşturucu kaçakçılığı gelirken, dikkat çeken diğer suçlamaların başında 6 Kasım 2017 tarihinde Bakırköy’de bir restoranda öldürülen Avukat Kudbettin Kaya cinayetiyle, 21 Ekim tarihinde gözaltına alınan ve FETÖ’nün ABD Büyükelçiliği’ndeki görevlisi olduğu ortaya çıkan irtibat görevlisi Metin Topuz ile ilişkileri ve bağlantıları kapsamında da sorgulanacağı öğrenildi.