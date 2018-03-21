Naciye nine, okuma- yazma kursunda sınıf başkanı oldu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki okuma- yazma seferberliğine yaşlılar ilgi gösterdi. Açılan kurslardan birinde Naciye Çinkılınç (87), sınıf başkanı seçildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 kurs merkezinde açılan okuma- yazma kurslarına 106 kursiyer katıldı. Zamanında okula gidemeyen gençten yaşlısına kursiyerler, okuma-yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Kursiyerleri ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, önce Çanakçı Mahallesi'ndeki kursa konuk oldu. En küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşındaki kursiyerlerin ellerini öpen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, onlarla sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılınç, "Okuma yazma kurslarında ilçemizde 106 kursiyer var. Bunların 101'i kadın, 5'i erkek kursiyer. Bu okuma yazma kampanyasına katılamayan ya yatalak hasta ya da çok yaşlı olduğundan gelememiş. Burada görüyoruz ki en küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşında kursiyerlerimiz var. Okuma-yazma kampanyası ile muhtarlarımız ve öğretmenlerimiz sayesinde ulaşamadığımız mahalle, ev kalmadı" dedi. Kurs Öğretmeni Hikmet Yarcı, sınıf başkanlığı seçiminde sınıfın en yaşlısı olan 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç'ı başkan seçtiklerini söyledi. Kaymakam Kılıç'ın, "Okuma yazma öğrenmeniz siz de nasıl bir duygu uyandırıyor. Ne yapmayı arzuluyoruz? Mektup mu yazacaksınız? Yazıları mı okumak istiyorsunuz?" diye sorması üzerine Naciye Çinkılınç, "Mektuplar yazarım. Başbakanımıza, büyüklerimize dualar ederim" dedi.