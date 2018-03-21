HABER

Naciye nine, okuma- yazma kursunda sınıf başkanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki okuma- yazma seferberliğine yaşlılar ilgi gösterdi.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki okuma- yazma seferberliğine yaşlılar ilgi gösterdi. Açılan kurslardan birinde Naciye Çinkılınç (87), sınıf başkanı seçildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 kurs merkezinde açılan okuma- yazma kurslarına 106 kursiyer katıldı. Zamanında okula gidemeyen gençten yaşlısına kursiyerler, okuma-yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Kursiyerleri ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, önce Çanakçı Mahallesi'ndeki kursa konuk oldu. En küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşındaki kursiyerlerin ellerini öpen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, onlarla sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılınç, "Okuma yazma kurslarında ilçemizde 106 kursiyer var. Bunların 101'i kadın, 5'i erkek kursiyer. Bu okuma yazma kampanyasına katılamayan ya yatalak hasta ya da çok yaşlı olduğundan gelememiş. Burada görüyoruz ki en küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşında kursiyerlerimiz var. Okuma-yazma kampanyası ile muhtarlarımız ve öğretmenlerimiz sayesinde ulaşamadığımız mahalle, ev kalmadı" dedi. Kurs Öğretmeni Hikmet Yarcı, sınıf başkanlığı seçiminde sınıfın en yaşlısı olan 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç'ı başkan seçtiklerini söyledi. Kaymakam Kılıç'ın, "Okuma yazma öğrenmeniz siz de nasıl bir duygu uyandırıyor. Ne yapmayı arzuluyoruz? Mektup mu yazacaksınız? Yazıları mı okumak istiyorsunuz?" diye sorması üzerine Naciye Çinkılınç, "Mektuplar yazarım. Başbakanımıza, büyüklerimize dualar ederim" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.