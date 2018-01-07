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Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Aile Birliğinin yürüttüğü "Minik Eller Raket Tutsun" projesine, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol yıldız Rafael Nadal da destek verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Aile Birliğinin yürüttüğü "Minik Eller Raket Tutsun" projesine, İspanyol yıldız Rafael Nadal da destek verdi.

Türkiye Tenis Federasyonu, Twitter hesabında, Nadal'ın "Merhaba, ben Rafa Nadal. Minik eller raket tutsun." videosunu yayınladı.

10'u Fransa Açık'ta olmak üzere 16 grand slam kazanan Nadal, 21 Ağustos 2017'den beri tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

(AA)

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