Nadar’ın büyük portreleri Mysia Fotoğraf Müzesi’nde

“Nadar’ın Büyük Portreleri” sergisi, Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle Mysia Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverle buluştu.

Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılı Ekim ayında hizmete açtığı Mysia Fotoğraf Müzesi, dünyaca ünlü bir ismin sergisine ev sahipliği yapıyor. Bursa’nın ilk ve tek fotoğraf müzesi olma özelliğini taşıyan Mysia Fotoğraf Müzesi’nde 19. yüzyılın önemli portre fotoğrafçısı Felix Nadar’ın “Nadar’ın Büyük Portreleri” isimli sergi açıldı.

Sergide Felix Nadar’ın çektiği, Victor Hugo’dan Jules Verne’e, Verdi’den Rossini’ye, Manet’den Emile Zola’ya kadar çok sayıda ünlü ismin portresi yer alıyor. Paris Jeu de Paume Müzesi’ne ait toplam 41 fotoğrafın sanatseverlerle buluştuğu sergi, İstanbul ve Ankara’dan sonra Mysia Fotoğraf Müzesi’nde açıldı. Paris Jeu de Paume Müzesi’ne ait toplam 41 fotoğraftan oluşan koleksiyonun yer aldığı serginin açılışına ilgi büyüktü.

Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Fransa’nın Bursa fahri konsolosu Mehmet Erbak, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bursa’nın ilk ve tek fotoğraf müzesinde, dünya fotoğraf sanatı adına damga vuran isimlerden birinin sergisini açtıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “19. yüzyılın önemli portre fotoğrafçısı Felix Nadar’ın, “Nadar’ın Büyük Portreleri” isimli sergisine ev sahipliği yapmak, Nilüferliler olarak hepimizi gururlandırıyor. Dünya fotoğraf tarihini, sanatını değiştiren bir ismin ilk kez Bursa’ya taşınması anlamlı” dedi.

Mysia Fotoğraf Müzesi’nin açıldığından bu yana büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bozbey şöyle devam etti:

“Müzemiz, Türkiye’den ve dünyadan, fotoğrafının önde gelen sanatçılarının eserleri ile Bursalı fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu çok özel buluşmayı bizlere yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bozbey ve davetliler daha sonra sergiyi gezdi. Sergi 3 Hazirana kadar açık kalacak.