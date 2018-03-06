HABER

Nadar’ın büyük portreleri Mysia Fotoğraf Müzesi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

“Nadar’ın Büyük Portreleri” sergisi, Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle Mysia Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverle buluştu.Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılı Ekim ayında hizmete açtığı Mysia Fotoğraf Müzesi, dünyaca ünlü bir ismin sergisine ev sahipliği yapıyor.

Nadar’ın büyük portreleri Mysia Fotoğraf Müzesi’nde

“Nadar’ın Büyük Portreleri” sergisi, Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle Mysia Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverle buluştu.
Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılı Ekim ayında hizmete açtığı Mysia Fotoğraf Müzesi, dünyaca ünlü bir ismin sergisine ev sahipliği yapıyor. Bursa’nın ilk ve tek fotoğraf müzesi olma özelliğini taşıyan Mysia Fotoğraf Müzesi’nde 19. yüzyılın önemli portre fotoğrafçısı Felix Nadar’ın “Nadar’ın Büyük Portreleri” isimli sergi açıldı.
Sergide Felix Nadar’ın çektiği, Victor Hugo’dan Jules Verne’e, Verdi’den Rossini’ye, Manet’den Emile Zola’ya kadar çok sayıda ünlü ismin portresi yer alıyor. Paris Jeu de Paume Müzesi’ne ait toplam 41 fotoğrafın sanatseverlerle buluştuğu sergi, İstanbul ve Ankara’dan sonra Mysia Fotoğraf Müzesi’nde açıldı. Paris Jeu de Paume Müzesi’ne ait toplam 41 fotoğraftan oluşan koleksiyonun yer aldığı serginin açılışına ilgi büyüktü.
Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Fransa’nın Bursa fahri konsolosu Mehmet Erbak, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Bursa’nın ilk ve tek fotoğraf müzesinde, dünya fotoğraf sanatı adına damga vuran isimlerden birinin sergisini açtıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “19. yüzyılın önemli portre fotoğrafçısı Felix Nadar’ın, “Nadar’ın Büyük Portreleri” isimli sergisine ev sahipliği yapmak, Nilüferliler olarak hepimizi gururlandırıyor. Dünya fotoğraf tarihini, sanatını değiştiren bir ismin ilk kez Bursa’ya taşınması anlamlı” dedi.
Mysia Fotoğraf Müzesi’nin açıldığından bu yana büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bozbey şöyle devam etti:
“Müzemiz, Türkiye’den ve dünyadan, fotoğrafının önde gelen sanatçılarının eserleri ile Bursalı fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu çok özel buluşmayı bizlere yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Bozbey ve davetliler daha sonra sergiyi gezdi. Sergi 3 Hazirana kadar açık kalacak.

Nadar’ın büyük portreleri Mysia Fotoğraf Müzesi’nde

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralıİzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gedizli öğrenci, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Gedizli öğrenci, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

Geleceğin şefleri Marmaris’e madalyalarla döndüler

Geleceğin şefleri Marmaris’e madalyalarla döndüler

Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin güven tazeledi

Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin güven tazeledi

Haliliye Belediyesi muhtar evi projesi yapımı tamamlanan, Muhtarlığın açılışını gerçekleştirdi

Haliliye Belediyesi muhtar evi projesi yapımı tamamlanan, Muhtarlığın açılışını gerçekleştirdi

Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly Iraklı Öğrencilerle Buluştu

Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly Iraklı Öğrencilerle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.