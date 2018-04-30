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Nadir görülen hastalığın pençesindeki oğulları için yardım bekliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Dünyada sadece birkaç kişide rastlanan "Novo mutasyon DNM1L" isimli hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki Gökhan, doktorların "yaşamaz" demesine rağmen pes etmiyor - Baba Kıraç: - "Doktorlara göre Gökhan'ın şimdiye kadar ölmüş olması gerekiyordu ancak o güçlü çıktı ve hala yaşamak için yoğun bakımda savaşıyor. Ben oğlumu ölüme nasıl terk edebilirim? Lütfen sesimiz duyulsun ve biri bize yardım etsin"

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'nın Münih kentinde, bugüne kadar dünyada sadece birkaç kişide rastlanan "Novo mutasyon DNM1L" isimli hastalık ile mücadele eden 4 yaşındaki Gökhan Kıraç'ı ailesi, doktorların "yaşamaz, ümidi kesin" demesine rağmen ölüme terk etmek istemiyor.

Kayserili Kıraç ailesinin ikinci çocuğu olan Gökhan, tedavisi bulunmayan hastalığı nedeniyle 9 aydır hastanelerin yoğun bakım servislerinde kalıyor.

Gökhan'ın 34 yaşındaki babası Göksel Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının ağustos ayında ailece Antalya'ya tatile gittiklerini, daha önce hiçbir şikayeti olmayan çocuğun tatilin ikinci günü ani bir atak geçirdiğini ve hastalığın bu şekilde ortaya çıktığını söyledi.

- "İki kez ölümden döndü"

Kıraç, "Önce otelin doktoruna gittik, oradan ambulansla hastaneye kaldırıp direkt nefes makinasına bağladılar. Duruma hakim olamadılar ve bizi eğitim ve araştırma hastanesine götürdüler. Ancak onlar da bir şey yapamadı ve üniversite hastanesine gönderdiler. 3-4 gün sonra bize 'çocuğunuz sabaha çıkmaz, vedalaşın' dediler ama Gökhan sabah hala yaşıyordu. Bunun üzerine hemen ambulans uçak ayarlayıp Münih'e geldik." diye konuştu.

Münih'te hastanede kaldığı 4 ay boyunca oğullarının iki kez ölümden döndüğünü anlatan Kıraç, "Daha sonra yapılan araştırmalarda oğlumun hastalığının dünyada iki çocukta olduğu, bunun görülen üçüncü vaka olduğunu ve DNM1L ismiyle hücre bozukluğuna neden olan bu hastalığın çaresinin olmadığını söylediler. Durumu biraz düzelmişti ve Rosenheim kentinde bir hastaneye gönderdiler. Ama onlar da bu hastalığı tanımadıkları için 2-3 ay sonra pes ettiler ve bizi aynı hastaneye geri gönderdiler." dedi.

Hastanedeki doktorların şimdi "Çocuğunuz seneyi görmez, onu eve götürün ya da ölümü bekleyen hastaların kaldığı yere çıkın." dediğini aktaran Kıraç, şöyle devam etti:

"Doktorlara göre Gökhan'ın şimdiye kadar ölmüş olması gerekiyordu ancak o güçlü çıktı ve hala yaşamak için yoğun bakımda savaşıyor. Ben oğlumu ölüme nasıl terk edebilirim? Allah'tan ümit kesilmez. Lütfen sesimiz duyulsun ve biri bize yardım etsin."

Kıraç, çocuklarının tedavisiyle ilgilenecek ve sonuna kadar kendileriyle olabilecek bir doktor aradıklarını, göz göre göre çocuklarını ölüme terk etmeyeceklerini vurguladı.

Novo mutasyon DNM1L, bireyde canlı hücrenin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünün bazı nedenlerle bozulmaya uğramasıyla oluşuyor. Hücrelerde bölünme bozukluğu oluşturan ve kalıtsal olmayan bu hastalık, dünyada sadece birkaç kişide görüldü.

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Gökhan Kıraç hücre bozukluğu hastalığı Novo mutasyon DNM1L

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