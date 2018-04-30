Nadir görülen hastalığın pençesindeki oğulları için yardım bekliyorlar

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'nın Münih kentinde, bugüne kadar dünyada sadece birkaç kişide rastlanan "Novo mutasyon DNM1L" isimli hastalık ile mücadele eden 4 yaşındaki Gökhan Kıraç'ı ailesi, doktorların "yaşamaz, ümidi kesin" demesine rağmen ölüme terk etmek istemiyor.

Kayserili Kıraç ailesinin ikinci çocuğu olan Gökhan, tedavisi bulunmayan hastalığı nedeniyle 9 aydır hastanelerin yoğun bakım servislerinde kalıyor.

Gökhan'ın 34 yaşındaki babası Göksel Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının ağustos ayında ailece Antalya'ya tatile gittiklerini, daha önce hiçbir şikayeti olmayan çocuğun tatilin ikinci günü ani bir atak geçirdiğini ve hastalığın bu şekilde ortaya çıktığını söyledi.

- "İki kez ölümden döndü"

Kıraç, "Önce otelin doktoruna gittik, oradan ambulansla hastaneye kaldırıp direkt nefes makinasına bağladılar. Duruma hakim olamadılar ve bizi eğitim ve araştırma hastanesine götürdüler. Ancak onlar da bir şey yapamadı ve üniversite hastanesine gönderdiler. 3-4 gün sonra bize 'çocuğunuz sabaha çıkmaz, vedalaşın' dediler ama Gökhan sabah hala yaşıyordu. Bunun üzerine hemen ambulans uçak ayarlayıp Münih'e geldik." diye konuştu.