Nadiye'nin korkunç sonu!

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı tekstil atölyesinde mesaisini bitirdikten sonra evine gitmek için bindiği servis aracından düşen Nadiye Bekçi (37) ağır yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nadiye Bekçi'nin cenazesi, yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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