Nafiz Gürman Mahallesine modern pazar yeri

Bayraklı Belediyesi ilçeye kazandırdığı modern pazar yerlerine bir yenisini daha ekliyor. Nafiz Gürman Mahallesinde hayata geçirilerek yapımına başlanan ve 280 pazarcı tezgahının yer alacağı proje, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Bayraklı’ya kazandırdığı güzel görünümlü, modern ve çağdaş pazar yerleriyle önemli ihtiyaca yanıt veren Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Nafiz Gürman Mahallesinde çarşamba günleri faaliyet gösteren pazar yeri sil baştan yenileniyor. Kubilay Caddesi üzerinde yapımına başlanan ve 5 bin 500 metrekare oturma alanına sahip proje bitiminde mevcut pazar yeri daha modern ve çağdaş görünüme kavuşacak. Hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, zemine saha betonu sistemi uygulayacak. Daha sonra pazar yeri çelik kolon üzeri trapez kaplama ile kapatılacak. Yeni pazar yerinde 27 metrekare depo, tuvalet, zabıta ve revir odası ile çay ocağı da bulunacak. Pazar yerinde 280 pazarcı tezgah açacak.