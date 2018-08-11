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Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 08:10 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında yerel seçimin tarihini açıkladı. Alçı, yazısında "4 Kasım 2018 sonrasında 25 Haziran 2023’e kadar seçim defterini kapayacağız ve yaklaşık 5 sene rahatlayacağız" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Türkiye'nin ve hükümetin yerel seçim sonrası 2023'e kadar rahatlayacağını belirten Alçı, sürekli seçimlerinin olmasının istikrarlı bir tutum olmayacağını belirtti. Alçı yazısında şu ifadelerini kullandı:

"Bu yazıyı tarihe not düşmek için yazıyorum. Dün ‘yerel seçimler Ekim 2018’e alınmalı’ diye kaleme aldığım yazının üzerine yaptığım görüşmeler ve edindiğim izlenimler sonucu bugün çok net bir şekilde şunu yazıyorum: Yerel seçimler büyük olasılıkla 4 Kasım 2018’de yapılacak. Bu yönde çok kuvvetli sinyaller var. Habertürk okurları iyi bilecektir ki 2018 yazında başkanlık seçimine gideceğimizi ben çok öncesinden bu sütunda yazmıştım. 24 Haziran 2018 seçimleri benim için sürpriz değildi. 4 Kasım 2018 sonrasında 25 Haziran 2023’e kadar seçim defterini kapayacağız ve yaklaşık 5 sene rahatlayacağız. Türkiye toplumunun ve devletinin de zaten buna ihtiyacı var. Dün itibarıyla dehşet bir devalüasyon şoku yaşayan ekonominin de buna ihtiyacı var.

ÜLKENİN GENEL MANZARASINI DEĞİŞTİRECEK BİR OLAY DEĞİL"

Sürekli seçim yapılan bir ülkede hiçbir konuda istikrarlı bir tutum alınamaz. Bana sorarsanız 4 Kasım 2018’de hangi belediyeyi kimin aldığı da ülkenin genel manzarasını değiştirecek bir olay değil. Fakat elbette her siyasi parti en küçük yerel birimde bile kazanmayı istiyor ve ona göre seçmenlere karşı populizm yapıyor. Demokrasinin doğası da biraz böyledir. O yüzden Churchill, ‘Demokrasinin ne olduğunu anlamak istiyorsanız bir seçmenle beş dakika konuşmanız yeterlidir’ demiş ve eklemiş: ‘Demokrasi aslında berbat bir rejimdir ama diğer rejimlerle kıyaslandığından en az berbat olanıdır..’

4 Kasım 2018 tarihinden sonra Berat Albayrak’ın açıkladığı ekonomik plan çerçevesinde, akılcı, enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi hedefleyen, tasarrufu önceleyen politikalar daha da hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir diye düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı yerel seçim ak parti CHP ekonomi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Sen Ozanla birlikte teşkilattansın dimi
ARALIKTA DOLAR DEMEK 15 TL OLACAK .AMAN MİLLET UYANMASIN TEYZEM .BİR AN ÖNCE SEÇİMİ YAPIN .
Ya sen ne ukela bir kadınsın şu çeneni bir tutsana kadın olacaksın bir de
Nagehan bir daha ki genel seçimde adaylığını koy, bu yalakalıkla bu millet seni de seçer. Tabi kötü gidişat içerisinde ne kadar erken seçim yaparsak millet daha az uyanır havası.
O kadar ASYA Bank da para kullandın halen nasıl dışarıda geziyorsun şaşıyorum.
dert etme iki 2020 ye kadar bahceli yine bi erken secim , referanfum falan yaptırır
Fetö sever sizi gidi sizi
Nagehan düş artık şu ülkenin sırtından. sen ve kocan bu ülkeye az çektirmrdi. akp ye yalakalık uğruna
Bu kadın sürekli neden gündemde tutuluyor çok önemli bir şahsiyet gibi yok şunu dedi yok bunu dedi her gün bir haberi muhakkak var basit bir gazeteci Muharrem İnce bir programına katıldı orda da rezil olmasına rağmen meşhur etmeye çalışıyorsunuz kadını yeter.
iyide devlet bahceli cıkarda erken secim isterim derse ne olacak sayın bahceliyi garantiye almış gibisiniz
GENEL SECIMLER BITTI HER SEY DUZELECEKTI BEN ONU BUNU BİLMEM EKONOMI ORTADADA
Bu ekonomi krizde secime gitmek aptallitir. piyasada para yok diyen parti baskanlari nasil halkin karsina cikacak onuda düsündünmü onursuz yaratik.
ne yeri ne zamanı seçim yapmak isteyen halkı böler bu piyasada seçime gitmek hele yerel seçime gitmek akıl işi değil ve izah dışıdır!! normal şartlarda bile yerel seçimlerde hep cinayet ve bölünmeler olurken buna bilerek kalkışmak daha büyük manüpülasyonlar getirir ki bunun maliyetini bu ülke kaldıramaz..
BUNU KİM DİKKATE ALIPTA OKUYOR ACABA?
Birlik zamanı. Birlikte bu engelden aşalım demen gerekmezmi. Dış güçlere boyun eğen bi parti mi olsun başımızda. Kendi TL'mizi dünyaya tanıtma vakti. Ne olursa olsun satışlarımızı TL ile yaparsak konumumuzda değişir. Tarihin akışıda değişir.
hiç bir mualefet partisi gaza gelmez .hayal satma,
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