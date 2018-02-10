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Nagehan Alçı: Ciddi bir yol ayrımındayım... Benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa...

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 10:43 | Son Güncelleme

Yandaş Nagehan Alçı', köşesinde çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı. 17-25 Aralık sonrası AKP'nin yanında yer aldığını söyleyen Alçı, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yapılan operasyonlara karşı çıktığını ve ciddi bir yol ayrımının başında olduğunu yazdı. Alçı, Devletle ters düşmek pahasına özgürlüklerini savunduğum çevreler, benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa ne yapacağım?" diye sordu.

Nagehan Alçı: Ciddi bir yol ayrımındayım... Benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa...

Yandaş Nagehan Alçı', köşesinde çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı. 17-25 Aralık sonrası AKP'nin yanında yer aldığını söyleyen Alçı, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yapılan operasyonlara karşı çıktığını ve ciddi bir yol ayrımının başında olduğunu yazdı. Alçı, Devletle ters düşmek pahasına özgürlüklerini savunduğum çevreler, benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa ne yapacağım?" diye sordu...

İşte Nagehan Alçı'nın o yazısı;

"Faşist çetelere de özgürlük istenebilir mi?

ÇELİŞKİLİ duygular içindeyim. Ciddi bir yol ayrımının başında bekliyorum sanki. Bugün siz okurlarımla bu karışık hislerimi paylaşmaya çalışacağım...

Siyasi tavrını saklamayan, görüşü açık bir gazeteciyim. Menderes - Özal- Erdoğan geleneğinin Türkiye için doğru yol olduğuna inanıyorum ve AK Parti’yi destekliyorum. Siyaset kurumuna karşı her türlü askeri darbe ve çete vesayetine karşı mücadele etmiş bir insanım. 17-25 Aralık darbe teşebbüsü sürecinde ana akım medyanın çok büyük çoğunluğu Erdoğan’ı devirsin diye Gülen’i desteklerken ben FETÖ’ye karşı kamuoyu önünde savaştım. Bunu, beni takip edenler bilir...

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KARŞI ÇIKTIKLARIM...

Öte yandan 17-25 sürecinde fırsatçılık yapıp Gülen’i destekleyen herkesin “FETÖ” çuvalına atılmasına karşı çıktım. Siyasi hasımlıktan ötürü yapılan bu yanlışın suç olarak görülmemesi gerektiğini ifade ettim. Şu an FETÖ kapsamında yargılanan Sözcü, Cumhuriyet ve Berberoğlu gibi davalara ve tutukluluklara karşı tavır aldım. Bu noktada devlet ve yargıyla ters düştüm.

Ben bu davalara karşı çıktığım için devlet ve yargı üst düzey yetkilileri tarafından “saf olmak”la, yanlış davranmakla itham edildim. Söyledikleri şuydu: “Eğer güç onlarda olsa bize çok daha beterini yaparlar. Bu adamlara taviz verilemez. Sırası geldikçe hepsi tutuklanacak.”

17-25 Aralık sürecinde devletiyle, yargısıyla, medyasıyla beraber savaşmışsak, şimdi de o dönem karşımızda olanlara karşı bu davaları beraber desteklemeliydik bu teze göre...

ACABA?

Bildiğiniz gibi ben hep itidalden ve özgürlükten yana tavrımı koydum. Ancak geldiğim noktada maalesef kendimi sorguluyorum...

Devletle ters düşmek pahasına özgürlüklerini savunduğum çevreler, benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa ne yapacağım? Ben demokratım ama karşıdakiler faşist ise nasıl davranmalıyım? Karşımda ırkçı bir çete mantığıyla iftira fabrikası gibi hareket edenler için de “özgürlük” mü savunacağım? Devletin daha önce Sözcü ve Cumhuriyet’e yaptığı operasyon gibi yeni operasyonlar olduğunda yine karşı mı çıkacağım?

AYAKLI YALAN MAKİNESİ

Dedim ya, çelişkili duygular içindeyim... İşte daha dün 17-25 Aralık darbesinde FETÖ’nün yanında durmuş bir faşist çetenin yayın organı, tamamen kendi kurguladığı hayali bir haber yapıyor. Tek amaç kara propaganda. Önce kendi çete elemanları yalan bir ihbar gönderiyor. Sonra “Soruşturma açıldı” diye uydurma bir şey yazıyorlar. Tam FETÖ taktiğiyle çalışan faşist bir çete!

Bakın yargı içinden, Çağlayan Adliyesi’nden önemli bir kaynağımın gösterdiği bir yazıyı sizinle paylaşayım... Bu çete lideri, 24 Aralık 2013’te yani FETÖ’nün Erdoğan’ı öldürmek için operasyon yaptığı günlerde şöyle yazmış:

“Cam evde oturup başkasına taş atmayacaktınız. Sonuçta, ‘elin oğlu’ paçanızı böyle aşağıya alır... ABD, İsrail size, ‘İran’a ambargo var, ticaret yapmayın’ diyecek ve ‘cam evde oturan’ siz kurnazlıkla dolambaçlı yollara girip cebinizi dolduracaksınız. En tepedeki ‘seyrek bıyıklı asabi adam’ dahil, bunlar kavramlarla düşünmeyi bilmiyor.”

ONLARI HERKES BİLİYOR

Yazıda açıkça görüldüğü gibi, bu satırları yazan, “seyrek bıyıklı asabi adam” diye hakaret ettiği Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ tarafından indirilmek istenmesinden çok memnun. 17-25 Aralık sürecinde kendisinin ve çetesinin bu tip çok icraatı var. “Kayıp Sicil” başlıklı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dair baştan sona FETÖ tarzı kumpaslarla dolu kitabı başlı başına bir skandal!

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Aslında bunların nasıl bir suç örgütü gibi çalıştığını medyada herkes biliyor. Bunu bire bir konuştuğunuzda kabul etmeyen yok. Fakat iftiraya uğrayan insanlar, genelde mücadele etmek yerine istedikleri bir tavizi vererek uzlaşmayı ya da bunları kendi pis işleri için kiralamayı tercih ediyor. Onlar da bu şekilde suç örgütü mekaniğiyle iş görmeye devam ediyorlar.

Bu suç örgütleri var oldukça Türkiye özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti olamayacak. Çünkü bunların faşizmi, başka faşizmleri tetikleyecek ve bu döngü hiç bitmeyecek..."

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Nagehan Alçı akp ak parti Sözcü Cumhuriyet

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
FETOŞTAN AKEPEYE ORADANDA CHP YE GEÇERSEN MAXİM GAZİNOSUNDA DANSÖZLÜK YAPARSIN ARTIKIN HAHAHA.
sadece ve sadece iktidar kimse onun yanında yer alırsın. akp yi desteklediğin için kocan olan soysuzla birlikte tavan yaptınız. yolun sonunu görmüş olmalısin ki sığınacak liman arayışı içindesin.
Dişi Fetö Nagihan Alçı!
Adı geçen kadının ailem dediği kocası ASKER KAÇAĞI DIR askerliğini 24 ay yapmış bir vatandaş olarak bu kişinin mevcutlu olarak askere alındığını görmek istiyorum
ateş olmayan yerde duman çıkmaz
sen fetöyü desteklerken biz desteklemiyorduk.ama senin gibi darbeden sonra döneklik yapıp iktidarın yalakası olmadık.işte bizim suçumuz bu.sen iktidar yanlısı feto düşmanı oldun biz iktidar karşıtı vatan haini.
Çok ah aldınız çok
şu omurgasız insanlr arada böyle omurgalı olduklarını kanıtlamaya çalışır ya işte öyle bir an :)
kendi ağzıyla söylüyor içerdekilerin aslında tutsak olduğunu.
seni gidi peynir seni ????
kendi ağzıyla söylüyor içerdekilerin aslında tutsak olduğunu
kendi ağzıyla söylüyor içerdekilerin aslında tutsak olduğunu.
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!.,
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!..
NE DİYELİM Kİ....
rasim bunu kusturamaz ama ben gırtlağına kadar garanti veriyorum
Ne fetö ne akp ne rte ne bilmem nenin yanında olacağına HAK-HUKUK-ADALET ve İNSANLIĞIN YANINDA ol daha doğru olur.
Biz bu hanımı nasıl bu kadar popüler yapmışız? Nasıl bir toplum olmuşuz böyle... Bu kadın Atatürk’ümüze hakaret etti ama kadına hiçbir şey olmadı.
sen ve mustakbel esin feto damgasi yediniz bi defa bundan aklanin
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