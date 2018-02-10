Nagehan Alçı: Ciddi bir yol ayrımındayım... Benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa...

Yandaş Nagehan Alçı', köşesinde çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı. 17-25 Aralık sonrası AKP'nin yanında yer aldığını söyleyen Alçı, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yapılan operasyonlara karşı çıktığını ve ciddi bir yol ayrımının başında olduğunu yazdı. Alçı, Devletle ters düşmek pahasına özgürlüklerini savunduğum çevreler, benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa ne yapacağım?" diye sordu... İşte Nagehan Alçı'nın o yazısı; "Faşist çetelere de özgürlük istenebilir mi? ÇELİŞKİLİ duygular içindeyim. Ciddi bir yol ayrımının başında bekliyorum sanki. Bugün siz okurlarımla bu karışık hislerimi paylaşmaya çalışacağım... Siyasi tavrını saklamayan, görüşü açık bir gazeteciyim. Menderes - Özal- Erdoğan geleneğinin Türkiye için doğru yol olduğuna inanıyorum ve AK Parti’yi destekliyorum. Siyaset kurumuna karşı her türlü askeri darbe ve çete vesayetine karşı mücadele etmiş bir insanım. 17-25 Aralık darbe teşebbüsü sürecinde ana akım medyanın çok büyük çoğunluğu Erdoğan’ı devirsin diye Gülen’i desteklerken ben FETÖ’ye karşı kamuoyu önünde savaştım. Bunu, beni takip edenler bilir...

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması KARŞI ÇIKTIKLARIM... Öte yandan 17-25 sürecinde fırsatçılık yapıp Gülen’i destekleyen herkesin “FETÖ” çuvalına atılmasına karşı çıktım. Siyasi hasımlıktan ötürü yapılan bu yanlışın suç olarak görülmemesi gerektiğini ifade ettim. Şu an FETÖ kapsamında yargılanan Sözcü, Cumhuriyet ve Berberoğlu gibi davalara ve tutukluluklara karşı tavır aldım. Bu noktada devlet ve yargıyla ters düştüm. Ben bu davalara karşı çıktığım için devlet ve yargı üst düzey yetkilileri tarafından “saf olmak”la, yanlış davranmakla itham edildim. Söyledikleri şuydu: “Eğer güç onlarda olsa bize çok daha beterini yaparlar. Bu adamlara taviz verilemez. Sırası geldikçe hepsi tutuklanacak.” 17-25 Aralık sürecinde devletiyle, yargısıyla, medyasıyla beraber savaşmışsak, şimdi de o dönem karşımızda olanlara karşı bu davaları beraber desteklemeliydik bu teze göre... ACABA? Bildiğiniz gibi ben hep itidalden ve özgürlükten yana tavrımı koydum. Ancak geldiğim noktada maalesef kendimi sorguluyorum... Devletle ters düşmek pahasına özgürlüklerini savunduğum çevreler, benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa ne yapacağım? Ben demokratım ama karşıdakiler faşist ise nasıl davranmalıyım? Karşımda ırkçı bir çete mantığıyla iftira fabrikası gibi hareket edenler için de “özgürlük” mü savunacağım? Devletin daha önce Sözcü ve Cumhuriyet’e yaptığı operasyon gibi yeni operasyonlar olduğunda yine karşı mı çıkacağım?

AYAKLI YALAN MAKİNESİ Dedim ya, çelişkili duygular içindeyim... İşte daha dün 17-25 Aralık darbesinde FETÖ’nün yanında durmuş bir faşist çetenin yayın organı, tamamen kendi kurguladığı hayali bir haber yapıyor. Tek amaç kara propaganda. Önce kendi çete elemanları yalan bir ihbar gönderiyor. Sonra “Soruşturma açıldı” diye uydurma bir şey yazıyorlar. Tam FETÖ taktiğiyle çalışan faşist bir çete! Bakın yargı içinden, Çağlayan Adliyesi’nden önemli bir kaynağımın gösterdiği bir yazıyı sizinle paylaşayım... Bu çete lideri, 24 Aralık 2013’te yani FETÖ’nün Erdoğan’ı öldürmek için operasyon yaptığı günlerde şöyle yazmış: “Cam evde oturup başkasına taş atmayacaktınız. Sonuçta, ‘elin oğlu’ paçanızı böyle aşağıya alır... ABD, İsrail size, ‘İran’a ambargo var, ticaret yapmayın’ diyecek ve ‘cam evde oturan’ siz kurnazlıkla dolambaçlı yollara girip cebinizi dolduracaksınız. En tepedeki ‘seyrek bıyıklı asabi adam’ dahil, bunlar kavramlarla düşünmeyi bilmiyor.” ONLARI HERKES BİLİYOR Yazıda açıkça görüldüğü gibi, bu satırları yazan, “seyrek bıyıklı asabi adam” diye hakaret ettiği Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ tarafından indirilmek istenmesinden çok memnun. 17-25 Aralık sürecinde kendisinin ve çetesinin bu tip çok icraatı var. “Kayıp Sicil” başlıklı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dair baştan sona FETÖ tarzı kumpaslarla dolu kitabı başlı başına bir skandal!