Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız

Bu sözler büyük tartışma yaratacak. Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan hakkında çok sert ifadeler içeren bir yazı kaleme aldı. AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?



Ahmet Hakan, 1 Haziran 2018 tarihli 'Gazeteciliğin geldiği son nokta' başlıklı yazısında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Nagehan Alçı'nın da gazeteciler arasında yer aldığı televizyon programıyla ilgili olarak 'Eskiden...Siyasetçiler madara olurdu. Bugün... Gazeteciler madara oluyor.' ifadelerini kullanmıştı. Nagehan Alçı'nın, Ahmet Hakan'ın bu sözlerine yanıt niteliğindeki 'Çoktan madara olmuş bir muhbirin portresi' başlıklı yazısı şöyle: "AK Partililerden CHP’lilere, MHP’lilerden HDP’lilere toplumdaki herkesin müşterek nefretini kazanmış bir insan düşünün. 80 milyon içinde hiç kimse ona güvenmiyor ve sözlerine inanmıyor. Çünkü dara düşünce herkesi yarı yolda bırakmış, zor durumdakilere acımasızca tekme vurmuş. Yeri gelmiş şahsi menfaatleri için en yakınlarını ve hayatında sadece iyilik gördüğü dostlarını sırtından hançerlemiş, en samimi arkadaşlarına bile kasten kötülük yapmış. Kötülük yapmakla ve kötü insan olmakla gurur duyan bu patolojik şahsiyet utanmadan hâlâ, tüm Türkiye’ye defalarca madara olduğu halde ahkâm kesiyor.

RÜZGÂR NEREDEN ESERSE...



5 sene önce bugünlerde ortalık yangın yeri iken Gezi’ye katılan gençlere övgüler yağdırıyordu, ama şimdi zayıf durumda oldukları için Gezicilerle dalga geçiyor, onları aşağılıyor. 3 sene önce bugünlerde HDP ve Selahattin Demirtaş’a sırf Erdoğan devrilsin diye destek veriyor, HDP propagandası yapıyordu, ama şimdi hapishanedeki Demirtaş’a ve HDP’ye vurdukça vuruyor. HDP’li Barış Atay’ı sırf kişisel nedenlerden gözaltına aldırtmak için kasten ihbarcılık yazısı yazıyor ve amacına ulaşıp Atay’ı yaka paça içeri attırınca da yalandan “Ben böyle istemiyordum” minvalinde şeyler söylüyor. 27 Ağustos 2015 tarihindeki yazısında Tayyip Erdoğan’a açıkça “Hırsız” diye hakaret ediyor. Erdoğan’ın “Çalıyorum ama çalışıyorum” dediği yalanını söylüyor. Erdoğan’ı destekleyenlere “Hırsız goygoycuları” diyor, ama şimdi Cumhurbaşkanı’na ve iktidara yaranmak için her şeyi yapıyor. İktidar mensuplarına “Emrinizdeyim” diye haberler gönderip diğer yandan da “Ya kazanırsa” hesabıyla Muharrem İnce’ye yanaşıyor. Kaybettiği gün İnce’ye ilk tekmeyi atacak kişi yine kendisi... Ancak beni esas rahatsız eden tüm bunlardan başka bir nokta, zira onun omurgasızlığını ve kötücüllüğünü herkes biliyor. Bence bunlardan da vahimi, ona sadece iyilik yapmış olanları, en yakınlarını sırf kişisel çıkarları için sırtından bıçaklamış olması.