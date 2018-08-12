Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

Nagehan Alçı, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Alçı yaptığı açıklamada yerel seçimlerin bu sonbaharda olacağını iddia etti.
Nagihan Alçı yaptığı açıklama, 'Ben yerel seçimler bu sonbaharda olacak diyorum. Olması gerekir diyorum. Yalnızca iktidar partisi değil, iktidar partisi bir şey öneriyor muahlefet partisi de arttırıyorum diye bir şey öneriyor. Dolayısıyla bunların hepsi harcamayı teşvik edici şeyler.' ifadelerini kullandı.
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