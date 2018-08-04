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Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:58 | Son Güncelleme

CHP'deki 'kurultay' tartışmalarını değerlendiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, çok çarpıcı iddialarda bulundu. Alçı, CHP genel merkezinin özellikle Muharrem İnce'nin bir gazeteye verdiği röportajdan rahatsız olduklarını öne sürerek, "İnce’nin söyledikleri arasında özellikle şu kısım çok rahatsız etmiş: ‘Aslına bakarsanız ben seçim sonrasında şunu bekledim: Arkadaş, sen bizim cumhurbaşkanı adayımızdın… al sana genel merkezden bir oda. " ifadelerini kullandı

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişmeye değinen Habertük yazarı Nagehan Alçı CHP hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Alçı 24 Haziran gecesi İnce ile Kılıçdaroğlu'nın 3,4 kez telefonda görüştüklerini, hatta Kılıçdaroğlu'nun morali bozuk olan İnce'yi teselli ettiğini iddia etti.

Nagehan Alçı, CHP yönetiminin İnce'nin davranışlarını nezaketsiz bulduğunu öne sürdü.

Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Muhalifler perşembe günü söz verdikleri gibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları Genel Merkeze verdiler ve zaferlerini ilan ettiler. Genel merkez ise mükerrer ve geçersizleri çıkardı, ilk incelemelere göre noter onaylı 605 imza toplandığını açıkladı. Yani inceleme bu 605 imza üzerinden yapılacak. Peki bundan sonra ne olacak? Muhalifler ‘yeterli imza var’ genel merkez ‘Yeterli imza yok’ diyor. Öte yandan muhalifler ‘partimizi yargıya düşürmeyiz’ de diyorlar. O zaman gidişat ne? Soruşturdum…

İnce cephesi genel merkeze rağmen yeterli desteği olduğu konusunda ısrarlı. Ancak bu söylemi sokakta ve medyada sürdürecek. İşi mahkemeye götürmeyecek. Mücadele konusunda dişe diş giden Muharrem İnce neden bu konuda ısrarını sürdürmüyor? ‘Yeterli imza toplanmadığını bildiği için’ yanıtı dışında bir cevap aklıma gelmiyor, zira mesele partisini yıpratmamak olsa herhalde şu anki tablonun da partiyi epey yıprattığını görürdü…

NEZAKETSİZ BULUYORLAR

Öte yandan Kemal Kılıldaroğlu cephesi ile ilgili de kafamda soru işaretleri var. 24 Haziran seçimlerine giderken kendini arka planda tutan bir çizgi izlemiş, partisi onu aday göstermek istediği halde İnce’yi aday göstermiş bir siyasetçi değil miydi Kılıçdaroğlu? Neden şimdi böylesine bir koltuk sevdalısı imajı çiziyor? Sayılara neden takılıyor, madem kendine güveniyor, niçin her halükarda kurultaya gitmiyor? Şayet delege arkasında ise zaten koltuğunu koruyacaktır…

CHP yönetimi bu sorulara net bir yanıt veriyor: Karşı tarafın nezaketsizliği olmasa, iş böylesine çirkin bir hale dönüşmese herşey farklı olurdu, diyorlar. Muharrem İnce’nin 25 Haziran'dan itibaren izlediği çizgiyi kabul edilemez buluyorlar. Hatta ‘İmzalar 621’de kalsaydı dahi Kemal Bey ‘Kurultay yok’ diyecekti’ diyorlar.

Kurultaya soğuk bakılmasının ikinci sebebi de zamanlama. ‘CHP kurultayları en kısa bir ay hazırlık süresi gerektirir. Delegeler, listeler… Kemal Bey bugün ‘hadi’ dese, bu iş eylüle kalır, Türkiye’de bunca sıkıntı varken, ABD ile kriz yaşanırken gündemi bununla meşgul etmek sorumlu bir siyaset olamaz. Üstelik yerel seçimler geliyor. Erkene alınma ihtimali de mevcut. Parti bu şekilde nasıl seçime gitsin?’ deniyor.

DERDİ BİR ODA MIYMIŞ?

Genel merkez perşembe günü İnce’nin Sözcü’den Saygı Öztürk’e verdiği röportaja da tepkili. Söylediklerini tutarsız ve kabul edilemez buldukları bilgisini aldım.

İnce’nin söyledikleri arasında özellikle şu kısım çok rahatsız etmiş: ‘Aslına bakarsanız ben seçim sonrasında şunu bekledim: Arkadaş, sen bizim cumhurbaşkanı adayımızdın… al sana genel merkezden bir oda. Olağan kurultaya kadar beraber iş yapalım. Yerel seçimlere beraber hazırlanalım. Sen de karar süreçlerinin içinde ol. Gerekirse gayri resmi MYK ve Parti Meclisi’ne katıl…’

Bu sözlere yönelik ‘derdi bir oda ve konum muymuş?’ diyorlar. Üstelik İnce’nin 25 Haziran'da yaptığı basın toplantısı ile böyle bir seçeneği kendisinin zaten ortadan kaldırdığını, ilk günden mevcut parti yönetimini hedef almaya başladığını söylüyor ve İnce’yi tutarsız buluyorlar.

KILIÇDAROĞLU VE İNCE 24 HAZİRAN AKŞAMI NE KONUŞTU?

24 Haziran akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce belli bir saate kadar 3-4 kez telefonda konuştular. Aralarında geçen diyaloglarla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden bu konuda hiçbir açıklama gelmedi. O cephe ne düşünüyor ve telefon görüşmeleri hakkında ne diyor diye araştırdığımda CHP Genel Merkezinden şöyle bir bilgiye ulaştım:

‘Muharrem İnce’nin morali seçim gecesi sonuçlar netleşmeye başladıkça giderek bozuluyordu. Kemal Bey ile bir kaç kez telefonda görüştüler. Her seferinde Kemal Bey ‘sıkma canını, belki değişir, herşey hallolur’ gibi şeyler söyleyip, ona moral vermeye çalışıyordu…’

Bu bilgiyi aldığım kaynaklar İnce’nin o gece sarhoş olduğu iddiaları ile ilgili bir şey söylemiyorlar, ‘böyle bir şey söylemek haksızlık olur. Konuşmalar sırasında öyle bir şey yoktu’ diyorlar. Ve gördüğüm kadarıyla bu iddiayı gerçekçi bulmuyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
rasim ozan kütaylı gibi malın karısıda böle bir gerizekalı olur işte anlatmaya gerek yok görüyorsunuz
SEN CHP Yİ BİRAKTA FETONUN BANKASİNDAN ALDIĞIM MİLYON DOLARLARİ ODEYİP ÖDEMEDİĞİNİ BİR AÇIKLA
nagi her daim bombasın rasim baba ne yapıyor evde çocukmu bakıyor...
ateşli hatun , enerjik dolu basın yayın organı felan okumuşmu yoksa kayyum sistemi ile mi akp nin haber kanalına yerleşmiş :)
bunu mu anlamış.... buna başka bir şey sokmak/sormak lazım...
TEYZE GENE ANLAMADAN CÖR CÖR ÖTÜYOR .
NE KADAR SIĞ VE HAİN CE DÜŞÜNEN BİR KADIN ALLAH BU TİP İSANLARDAN CÜMLEMİZİ KORUSUN
HER DEVRİN DANSÖZÜ
Ey CHP yönetimi Şu Nagehan'ın diline düşürdünüz bizi yazıklar olsun size .Bu güne kadar hangi seçimi kazandınız beceriksizliğiniz yüzünden Akp nin şamar oğlanı olduk bırakın artık yeter böyle devam ederseniz Bakırköy'ü,Silivri'yi yerel seçimlerde kayıp edeceksiniz .
Akp ve silahsorleri CHP ve iyi parti yi karıştırıp yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar,özellikle a haber ne zaman gezinsem CHP yi ağzından dusurmuyor.
sen önce yılardır bir oda için ylpalayıp durmaktasın bu kadar yalakalık yaptın fetö terör örgütüne övvgüler dizen şimdi ise 360 derece dönenenden yazacaklarını ve söylediklerini dikkate alamam ama eşin sana bir oda AKP'den bir oda kıralarsa iyi olacak
FETÖden onun bankasından aldığın krediyi ödedinmi?
Bu kadın neden sürekli gündemde ?
nagehan bu milletin tonlarca sorunu varken kişisel çatışmalarını egolarını chp üzerinden tatmin ediyorsun. seçim bitti sürekli chp üzerinde enerji harcamanız bıktırdı artık. şuan çok ciddi ekonomi problemimiz var. gelecek çok karanlık. gazeteciliği muhalefet üzerinden değilde biraz cesur davranıp yeni yönetimin hatalarını yapması gerekeni konuşun. zira gazeteciliğin görevi muhalefetle uğraşmak değil iktidara muhalefet ederek halkın bilgilendirmek doğruya sevketmektir.
Olumsuz yorumlar neden sayın arkadaşlarım. Düzen bu hanımın düzeni. İstediği gibi yazar söyler. Sineye çekeceksiniz. Birde, artık chp hakkında olumsuz yazmak zorunda. Elinden kalemi alınabilir veya, unutulabilir. Yorum yazan ellerinizi yoruyorsunuz boşuna. Meydanı bu hanıma bıraktık.
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