Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişmeye değinen Habertük yazarı Nagehan Alçı CHP hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Alçı 24 Haziran gecesi İnce ile Kılıçdaroğlu'nın 3,4 kez telefonda görüştüklerini, hatta Kılıçdaroğlu'nun morali bozuk olan İnce'yi teselli ettiğini iddia etti. Nagehan Alçı, CHP yönetiminin İnce'nin davranışlarını nezaketsiz bulduğunu öne sürdü. Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle; Muhalifler perşembe günü söz verdikleri gibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları Genel Merkeze verdiler ve zaferlerini ilan ettiler. Genel merkez ise mükerrer ve geçersizleri çıkardı, ilk incelemelere göre noter onaylı 605 imza toplandığını açıkladı. Yani inceleme bu 605 imza üzerinden yapılacak. Peki bundan sonra ne olacak? Muhalifler ‘yeterli imza var’ genel merkez ‘Yeterli imza yok’ diyor. Öte yandan muhalifler ‘partimizi yargıya düşürmeyiz’ de diyorlar. O zaman gidişat ne? Soruşturdum… İnce cephesi genel merkeze rağmen yeterli desteği olduğu konusunda ısrarlı. Ancak bu söylemi sokakta ve medyada sürdürecek. İşi mahkemeye götürmeyecek. Mücadele konusunda dişe diş giden Muharrem İnce neden bu konuda ısrarını sürdürmüyor? ‘Yeterli imza toplanmadığını bildiği için’ yanıtı dışında bir cevap aklıma gelmiyor, zira mesele partisini yıpratmamak olsa herhalde şu anki tablonun da partiyi epey yıprattığını görürdü…

NEZAKETSİZ BULUYORLAR Öte yandan Kemal Kılıldaroğlu cephesi ile ilgili de kafamda soru işaretleri var. 24 Haziran seçimlerine giderken kendini arka planda tutan bir çizgi izlemiş, partisi onu aday göstermek istediği halde İnce’yi aday göstermiş bir siyasetçi değil miydi Kılıçdaroğlu? Neden şimdi böylesine bir koltuk sevdalısı imajı çiziyor? Sayılara neden takılıyor, madem kendine güveniyor, niçin her halükarda kurultaya gitmiyor? Şayet delege arkasında ise zaten koltuğunu koruyacaktır… CHP yönetimi bu sorulara net bir yanıt veriyor: Karşı tarafın nezaketsizliği olmasa, iş böylesine çirkin bir hale dönüşmese herşey farklı olurdu, diyorlar. Muharrem İnce’nin 25 Haziran'dan itibaren izlediği çizgiyi kabul edilemez buluyorlar. Hatta ‘İmzalar 621’de kalsaydı dahi Kemal Bey ‘Kurultay yok’ diyecekti’ diyorlar. Kurultaya soğuk bakılmasının ikinci sebebi de zamanlama. ‘CHP kurultayları en kısa bir ay hazırlık süresi gerektirir. Delegeler, listeler… Kemal Bey bugün ‘hadi’ dese, bu iş eylüle kalır, Türkiye’de bunca sıkıntı varken, ABD ile kriz yaşanırken gündemi bununla meşgul etmek sorumlu bir siyaset olamaz. Üstelik yerel seçimler geliyor. Erkene alınma ihtimali de mevcut. Parti bu şekilde nasıl seçime gitsin?’ deniyor.

DERDİ BİR ODA MIYMIŞ? Genel merkez perşembe günü İnce’nin Sözcü’den Saygı Öztürk’e verdiği röportaja da tepkili. Söylediklerini tutarsız ve kabul edilemez buldukları bilgisini aldım. İnce’nin söyledikleri arasında özellikle şu kısım çok rahatsız etmiş: ‘Aslına bakarsanız ben seçim sonrasında şunu bekledim: Arkadaş, sen bizim cumhurbaşkanı adayımızdın… al sana genel merkezden bir oda. Olağan kurultaya kadar beraber iş yapalım. Yerel seçimlere beraber hazırlanalım. Sen de karar süreçlerinin içinde ol. Gerekirse gayri resmi MYK ve Parti Meclisi’ne katıl…’ Bu sözlere yönelik ‘derdi bir oda ve konum muymuş?’ diyorlar. Üstelik İnce’nin 25 Haziran'da yaptığı basın toplantısı ile böyle bir seçeneği kendisinin zaten ortadan kaldırdığını, ilk günden mevcut parti yönetimini hedef almaya başladığını söylüyor ve İnce’yi tutarsız buluyorlar. KILIÇDAROĞLU VE İNCE 24 HAZİRAN AKŞAMI NE KONUŞTU? 24 Haziran akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce belli bir saate kadar 3-4 kez telefonda konuştular. Aralarında geçen diyaloglarla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden bu konuda hiçbir açıklama gelmedi. O cephe ne düşünüyor ve telefon görüşmeleri hakkında ne diyor diye araştırdığımda CHP Genel Merkezinden şöyle bir bilgiye ulaştım: