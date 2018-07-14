Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Habertürk köşe yazarı Nagehan Alçı, Adnan Oktar'ın köşesine taşıdı. Alçı, "Buradan sivil toplum örgütlerine, Aile Bakanlığı'na ve Diyanet’e sesleniyorum: Bu meseleye müdahil olmanız şart! Sizler de operasyonun destekçisi ve takipçisi olun, 99’da yanlış bir zeminde başlayan ve heba edilen operasyon gibi olmasın. Bu pislik başka yere bulaşmasın ve bir daha açılmamak üzere bu defter kapansın!" diye çağrı yaptı.

Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Bu operasyonu 1999’da Oktar’a yapılan operasyona benzetmek çok yanlış. Şu an yapılan, hukuken çok sağlam olarak hazırlanılmış, altyapısı güçlü bir operasyon. 1999’daki ise altyapısı az olan ve ‘Adnan Oktar ve müritlerini içeri alalım da bol elektrik işkencesi ile konuştururuz’ mantığındaki tipik bir eski Türkiye operasyonuydu ve maalesef bu işkenceci zihniyet yüzünden sonuç alınamadı.

OKTAR'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜLER

Hatta 28 Şubat döneminin bu işkenceli operasyonu Adnan Oktar ve çetesinin ekmeğine yağ sürdü. Operasyonun haklı tarafları bile bu işkencelerin gölgesinde kaldı. Yapılan işkenceleri dönemin valisi Erol Çakır bile kabul etti ve Oktar bu işten sıyrıldı. Hukuka ve usülüne uygun olmayan her operasyon aslında o çetelerin işine yarıyor. Türk hukuk tarihi bunun örnekleriyle dolu.